Строительство моста в Кроуновку начнется в декабре

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В декабре в Приморье начнется строительство моста в Кроуновку. Современное сооружение уже спроектировано. Напомним, мостовая конструкция около села была разрушена в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО, сейчас путем аукциона определят подрядчика, который в дальнейшем будет строить мост через реку Борисовка. Подача заявок продлится до 7 ноября. Начальная максимальная цена контракта около 330 млн рублей. Строительство будет осуществляться в рамках программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013−2021 годы».

Работы должны быть выполнены в течение 11 месяцев с момента заключения государственного контракта. Проектно-сметная документация уже прошла государственную строительную экспертизу.