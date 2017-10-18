Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Раскрыт секрет брокколи
Видео столкновений митингующих с полицией в центре Киева
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
8Веселое кладбище в Румынии
07:54 (мск), источник: Вести Приморье

Строительство моста в Кроуновку начнется в декабре

Современный мост уже спроектирован. Согласно техзаданию, срок службы нового моста при надлежащем обслуживании — 20 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре в Приморье начнется строительство моста в Кроуновку. Современное сооружение уже спроектировано. Напомним, мостовая конструкция около села была разрушена в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО, сейчас путем аукциона определят подрядчика, который в дальнейшем будет строить мост через реку Борисовка. Подача заявок продлится до 7 ноября. Начальная максимальная цена контракта около 330 млн рублей. Строительство будет осуществляться в рамках программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013−2021 годы».

Работы должны быть выполнены в течение 11 месяцев с момента заключения государственного контракта. Проектно-сметная документация уже прошла государственную строительную экспертизу.

Общая протяженность асфальтобетонного моста с подходами к нему составит 850 м, самого моста — 121,193 (5×24,0) м. Ширина проезжей части — шесть метров, по три на полосу. Ширина тротуара — 2,25 м. Согласно техзаданию, срок службы моста при надлежащем обслуживании — 20 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Клиент заколол парикмахера-узбека шампуром из-за плохой прически
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Си Цзиньпин призвал отказаться от менталитета холодной войны
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь