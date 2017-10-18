Строительство моста в Кроуновку начнется в декабре
Современный мост уже спроектирован. Согласно техзаданию, срок службы нового моста при надлежащем обслуживании — 20 лет.
Современный мост уже спроектирован. Согласно техзаданию, срок службы нового моста при надлежащем обслуживании — 20 лет.
В декабре в Приморье начнется строительство моста в Кроуновку. Современное сооружение уже спроектировано. Напомним, мостовая конструкция около села была разрушена в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Работы должны быть выполнены в течение 11 месяцев с момента заключения государственного контракта.
Общая протяженность асфальтобетонного моста с подходами к нему составит 850 м, самого моста — 121,193 (5×24,0) м. Ширина проезжей части — шесть метров, по три на полосу. Ширина тротуара — 2,25 м. Согласно техзаданию, срок службы моста при надлежащем обслуживании — 20 лет.