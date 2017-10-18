Депутаты обеспокоены, что 239 ветхих дома в Омске могут остаться без отопления

Сегодня, 18 октября, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска обсудили ход прошлого отопительного сезона и подготовку к старту тепла в этом году.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин напомнил, что отопительный период в прошлом году начался 27 сентября, а завершился 10 мая. При этом произошло всего два ЧП.

Евгений Фомин, первый директор департамента городского хозяйства Омска:

— В течение отопительного периода произошло всего два инцидента: на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Уже 31 мая мы стали готовиться к новому отопительному сезону. Подготовка ЖКХ-комплекса проводилась в соответствии с графиками.

Первый заместитель главы ведомства похвалил «ОмскРТС» и «Тепловую компанию» за то, что в некоторых микрорайонах сезонное отключение горячей воды этим летом сократилось до одной недели. Это «Старгород», «Парковый», поселок аграрного университета. Всего это 65 процентов жилых домов.

В нынешнем году мэрия надеется получить паспорт готовности к отопительному сезону 15 ноября.

— Всеми теплоснабжающими организациями был подготовлен запас резервного топлива. Паспорт готовности нужно получать до 15 ноября. Котельные будут готовы до 1 ноября, — подчеркнул Фомин.

Также чиновник отметил, что ход отопительного сезона обсуждается на еженедельных совещаниях в мэрии. На сегодня все многоквартирные дома подключены к теплу.

Между тем депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин обратил внимание на тепло в ветхих домах. Он поинтересовался, сколько таких строений в городе.

Валерий Кокорин, депутат Заксобрания Омской области:

— Мы прошлый депутатский созыв обращали внимание на ветхие дома, на отопление в них, на аварийное прикрытие. Мы говорили о субсидировании таких домов. Но этот механизм не заработал — слишком много требований. Сколько у нас таких домов?

Оказалось, что сегодня в Омске 239 ветхих зданий, 192 из них с центральным отоплением. В прошлом году их было 640.

— Врио губернатора Александр Бурков поставил задачу перед врио мэра Сергеем Фроловым, чтобы таких домов вообще не было, — убежденно заявил Евгений Фомин.