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08:00 (мск), источник: Om1.ru

Депутаты обеспокоены, что 239 ветхих дома в Омске могут остаться без отопления

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин заверил, что работа по уменьшению количества аварийных домов ведется.

Сегодня, 18 октября, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска обсудили ход прошлого отопительного сезона и подготовку к старту тепла в этом году.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин напомнил, что отопительный период в прошлом году начался 27 сентября, а завершился 10 мая. При этом произошло всего два ЧП.

Евгений Фомин, первый директор департамента городского хозяйства Омска:

 — В течение отопительного периода произошло всего два инцидента: на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Уже 31 мая мы стали готовиться к новому отопительному сезону. Подготовка ЖКХ-комплекса проводилась в соответствии с графиками.

Первый заместитель главы ведомства похвалил «ОмскРТС» и «Тепловую компанию» за то, что в некоторых микрорайонах сезонное отключение горячей воды этим летом сократилось до одной недели. Это «Старгород», «Парковый», поселок аграрного университета. Всего это 65 процентов жилых домов.

В нынешнем году мэрия надеется получить паспорт готовности к отопительному сезону 15 ноября.

— Всеми теплоснабжающими организациями был подготовлен запас резервного топлива. Паспорт готовности нужно получать до 15 ноября. Котельные будут готовы до 1 ноября, — подчеркнул Фомин.

Также чиновник отметил, что ход отопительного сезона обсуждается на еженедельных совещаниях в мэрии. На сегодня все многоквартирные дома подключены к теплу.

Между тем депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин обратил внимание на тепло в ветхих домах. Он поинтересовался, сколько таких строений в городе.

Валерий Кокорин, депутат Заксобрания Омской области:

 — Мы прошлый депутатский созыв обращали внимание на ветхие дома, на отопление в них, на аварийное прикрытие. Мы говорили о субсидировании таких домов. Но этот механизм не заработал — слишком много требований. Сколько у нас таких домов?

Оказалось, что сегодня в Омске 239 ветхих зданий, 192 из них с центральным отоплением. В прошлом году их было 640.

 — Врио губернатора Александр Бурков поставил задачу перед врио мэра Сергеем Фроловым, чтобы таких домов вообще не было, — убежденно заявил Евгений Фомин.

Тем не менее помощник прокурора Омска Константин Яковлев разделил тревогу депутатов по поводу аварийных домов. По информации надзорного органа, таких объектов 300. Жители этих зданий отказались от расселения.

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