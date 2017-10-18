В одном из районов Уфы на день отключат электричество
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В четверг, 19 октября, без электричества останутся несколько улиц в Советском районе Уфы.
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В четверг, 19 октября, без электричества останутся несколько улиц в Советском районе Уфы.
Отключение электроэнергии запланировано с 9 до 18 часов по адресам:
— ул. Ст. Злобина, 34, 32, 32/2, 32/1, 34/2, 34/1;.
— ул. Менделеева, 171/2, 173, 173/2, 173/3.
Как сообщили в администрации района, 19 октября в указанных домах запланированы работы по замене приборов учета.
Телефон диспетчерской: 269−05−75.