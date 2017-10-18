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07:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В одном из районов Уфы на день отключат электричество

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В четверг, 19 октября, без электричества останутся несколько улиц в Советском районе Уфы.

Отключение электроэнергии запланировано с 9 до 18 часов по адресам:

— ул. Ст. Злобина, 34, 32, 32/2, 32/1, 34/2, 34/1;.

— ул. Менделеева, 171/2, 173, 173/2, 173/3.

Как сообщили в администрации района, 19 октября в указанных домах запланированы работы по замене приборов учета.

Телефон диспетчерской: 269−05−75.

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