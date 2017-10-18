Банкиры останутся за кадрами

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», в черный список ЦБ попадут более ста высокопоставленных сотрудников банка «ФК Открытие». Это самый массовый случай за всю историю санаций. Немногим меньше — с учетом масштабов бизнеса — ожидается топ-менеджеров «с черной меткой» и в Бинбанке. Оказавшиеся в списке ЦБ банкиры не только не менее пяти лет не смогут занимать высокие должности в банках, новый закон о деловой репутации закроет им вход на руководящие позиции в иных компаниях финансового сектора. Эксперты говорят, что черный список реально работает, осложняя ситуацию на рынке труда в отрасли, но не способствует улучшению ситуации в банках.

В черный список ЦБ попадут более 120 управляющих работников «ФК Открытие», рассказали источники «Ъ», «многих уже предупредили».

Это коснется бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов. «Возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния», — говорит один из собеседников «Ъ». «Решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено», — сообщил другой источник, уточнив, что большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации.

«ФК Открытие» с 29 августа находится на оздоровлении в фонде по консолидации банковского сектора ЦБ. Это самый крупный из проектов санации банков в РФ. До этого лидером был Банк Москвы: соответствующее решение было принято 1 июля 2011 года. Тогда банк занимал седьмое место по активам в рэнкинге «Интерфакс» — 763 млрд руб. По данным рэнкинга за первое полугодие 2017 года, «ФК Открытие» также занимал седьмое место по активам, но их размер был в несколько раз больше, чем у Банка Москвы, — 2,4 трлн руб. Согласно ежеквартальным отчетам эмитента, в Банке Москвы на момент санации работало 7,6 тыс. человек (отчет за второй квартал 2011 года), в «ФК Открытие» — 15,2 тыс. человек (отчет за второй квартал 2017 года).

В сентябре в фонде консолидации оказался другой крупный банк — Бинбанк. По словам близких к нему источников, попасть в черный список оттуда могут около ста менеджеров, но «указаний на этот счет еще не было». По итогам первого полугодия Бинбанк занимал 12-е место по активам (1,1 трлн руб.), число сотрудников, согласно отчету эмитента за второй квартал 2017 года,—11,2 тыс. человек.

В ЦБ и «ФК Открытие» не ответили на запрос «Ъ». В Бинбанке отказались от комментариев.

Черный список банкиров регулятор ведет более десяти лет. По ст. 75 закона «О Центральном банке», в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация. По данным ЦБ на 26 июля, в списке было 6,675 тыс. человек. Из них 5,621 тыс.— это руководители и члены совета директоров, 1,029 тыс. крупных владельцев.

Согласно действующему законодательству, провинившийся банкир попадает в список на пять лет, в течение этого времени он не может занимать руководящие позиции в банках (на которые требуется согласование ЦБ), владеть в банках долями 10% и более.

Но в ближайшее время список ограничений существенно возрастет. С 28 января 2018 года в силу вступает закон о требованиях к деловой репутации руководства кредитных и отдельных видов некредитных финансовых организаций.

По нему запрет занимать руководящие посты распространится не только на банкиров, но и на другие финансовые организации. Закон увеличивает с пяти до десяти лет срок пребывания финансистов в черном списке. Тем, кого суд привлечет к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство, и повторным нарушителям требований к деловой репутации грозит пожизненный запрет на профессию.

По словам экспертов, черный список ЦБ — реально работающий инструмент. «У меня в практике были случаи, когда кандидаты не проходили по данному квалификационному требованию, — рассказал владелец компании Mr. Hunt Арамис Каримов.— Например, один кандидат был зампредом правления банка, у которого отозвали лицензию в 2011 году. Ему приходилось работать на более низкой должности. Спустя пять лет он получил “бумажку”, что он вновь может занимать в банках руководящие должности, но вернуться к руководящей работе не захотел».

С учетом масштабных санаций последнего времени и вступления в силу новых норм большому количеству менеджеров придется забыть о финансовом рынке. Причем пострадать могут и невиновные сотрудники, предупреждают эксперты. «На рынке окажется большое количество высококвалифицированных финансистов, которые остаются не у дел, — сетует господин Каримов.— Самая большая проблема — как выявить степень участия сотрудника в сомнительных операциях. Нужны четкие критерии, чтобы разделять, кто виновен, а кто заложник случая. Такого действенного механизма пока нет».