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09:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Банкиры останутся за кадрами

Запрет на профессию получат более сотни менеджеров «ФК Открытие».

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», в черный список ЦБ попадут более ста высокопоставленных сотрудников банка «ФК Открытие». Это самый массовый случай за всю историю санаций. Немногим меньше — с учетом масштабов бизнеса — ожидается топ-менеджеров «с черной меткой» и в Бинбанке. Оказавшиеся в списке ЦБ банкиры не только не менее пяти лет не смогут занимать высокие должности в банках, новый закон о деловой репутации закроет им вход на руководящие позиции в иных компаниях финансового сектора. Эксперты говорят, что черный список реально работает, осложняя ситуацию на рынке труда в отрасли, но не способствует улучшению ситуации в банках.

В черный список ЦБ попадут более 120 управляющих работников «ФК Открытие», рассказали источники «Ъ», «многих уже предупредили».

Это коснется бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов. «Возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния», — говорит один из собеседников «Ъ». «Решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено», — сообщил другой источник, уточнив, что большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации.

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«ФК Открытие» с 29 августа находится на оздоровлении в фонде по консолидации банковского сектора ЦБ. Это самый крупный из проектов санации банков в РФ. До этого лидером был Банк Москвы: соответствующее решение было принято 1 июля 2011 года. Тогда банк занимал седьмое место по активам в рэнкинге «Интерфакс» — 763 млрд руб. По данным рэнкинга за первое полугодие 2017 года, «ФК Открытие» также занимал седьмое место по активам, но их размер был в несколько раз больше, чем у Банка Москвы, — 2,4 трлн руб. Согласно ежеквартальным отчетам эмитента, в Банке Москвы на момент санации работало 7,6 тыс. человек (отчет за второй квартал 2011 года), в «ФК Открытие» — 15,2 тыс. человек (отчет за второй квартал 2017 года).

В сентябре в фонде консолидации оказался другой крупный банк — Бинбанк. По словам близких к нему источников, попасть в черный список оттуда могут около ста менеджеров, но «указаний на этот счет еще не было». По итогам первого полугодия Бинбанк занимал 12-е место по активам (1,1 трлн руб.), число сотрудников, согласно отчету эмитента за второй квартал 2017 года,—11,2 тыс. человек.

В ЦБ и «ФК Открытие» не ответили на запрос «Ъ». В Бинбанке отказались от комментариев.

Черный список банкиров регулятор ведет более десяти лет. По ст. 75 закона «О Центральном банке», в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация. По данным ЦБ на 26 июля, в списке было 6,675 тыс. человек. Из них 5,621 тыс.— это руководители и члены совета директоров, 1,029 тыс. крупных владельцев.

Согласно действующему законодательству, провинившийся банкир попадает в список на пять лет, в течение этого времени он не может занимать руководящие позиции в банках (на которые требуется согласование ЦБ), владеть в банках долями 10% и более.

Но в ближайшее время список ограничений существенно возрастет. С 28 января 2018 года в силу вступает закон о требованиях к деловой репутации руководства кредитных и отдельных видов некредитных финансовых организаций.

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По нему запрет занимать руководящие посты распространится не только на банкиров, но и на другие финансовые организации. Закон увеличивает с пяти до десяти лет срок пребывания финансистов в черном списке. Тем, кого суд привлечет к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство, и повторным нарушителям требований к деловой репутации грозит пожизненный запрет на профессию.

По словам экспертов, черный список ЦБ — реально работающий инструмент. «У меня в практике были случаи, когда кандидаты не проходили по данному квалификационному требованию, — рассказал владелец компании Mr. Hunt Арамис Каримов.— Например, один кандидат был зампредом правления банка, у которого отозвали лицензию в 2011 году. Ему приходилось работать на более низкой должности. Спустя пять лет он получил “бумажку”, что он вновь может занимать в банках руководящие должности, но вернуться к руководящей работе не захотел».

С учетом масштабных санаций последнего времени и вступления в силу новых норм большому количеству менеджеров придется забыть о финансовом рынке. Причем пострадать могут и невиновные сотрудники, предупреждают эксперты. «На рынке окажется большое количество высококвалифицированных финансистов, которые остаются не у дел, — сетует господин Каримов.— Самая большая проблема — как выявить степень участия сотрудника в сомнительных операциях. Нужны четкие критерии, чтобы разделять, кто виновен, а кто заложник случая. Такого действенного механизма пока нет».

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В последнее время применение подобных мер получает все большую огласку, видимо, чтобы другим было неповадно, отмечает независимый юрист, эксперт по банкротству Игорь Зиневич. Однако, по его мнению, это слабо влияет на основную задачу — оздоровление банковского сектора. «Те, кто идет на махинации, осознают все риски, они не остановятся, — уверен он.— Но в списки, к сожалению, попадают и те, кто не имел прямого отношения к проблемам банка или выполнял указания вышестоящего руководства, не отдавая отчет в том, что это может привести к плачевным последствиям».

Юлия Полякова, Ксения Дементьева

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