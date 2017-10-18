Узбекистан и Иран усилят инвестиционное взаимодействие

«В состоявшейся беседе, в которой принял участие Министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев и другие члены делегации, отмечалось, что одним из приоритетных направлений узбекско-иранских отношений являются увеличение объемов и диверсификация номенклатуры двустороннего товарооборота, а также вывод инвестиционного взаимодействия на более высокую ступень», — сообщает МИД Узбекистана.
На встрече стороны предметно обсудили перспективы углубления сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. Подтверждена готовность развивать отношения в рамках соглашения о международном транспортном коридоре Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман.
«Стороны также обменялись мнениями по повестке дня предстоящего заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — отметили в пресс-службе.