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08:51 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Иран усилят инвестиционное взаимодействие

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Делегация Узбекистана, возглавляемая Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, 17 октября встретилась в Тегеране с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Мухаммадом Шариатмадари.

Источник: Podrobno.uz

«В состоявшейся беседе, в которой принял участие Министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев и другие члены делегации, отмечалось, что одним из приоритетных направлений узбекско-иранских отношений являются увеличение объемов и диверсификация номенклатуры двустороннего товарооборота, а также вывод инвестиционного взаимодействия на более высокую ступень», — сообщает МИД Узбекистана.

На встрече стороны предметно обсудили перспективы углубления сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. Подтверждена готовность развивать отношения в рамках соглашения о международном транспортном коридоре Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман.

«Стороны также обменялись мнениями по повестке дня предстоящего заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — отметили в пресс-службе.

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