Во Владивостоке 40 жилых домов больше 70 дней остаются без горячей воды

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.

Прокуратура Советского района Владивостока установила факт нарушения прав граждан на горячее водоснабжение со стороны муниципального Владивостокского предприятия электросетей («ВПЭС»). 40 многоквартирных домов в районе Угольной больше 70 дней остаются без положенной по закону услуги, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Согласно плану-графику мероприятий МУПВ «ВПЭС» по подготовке к отопительному зимнему периоду 2017−2018 года предприятием запланировано проведение текущего ремонта оборудования котельных № 42 и 61и прилегающих к ним теплотрасс в период с 15.05.2017.

При этом период отключения от горячего водоснабжения 40 многоквартирных домов поселка Трудовое, подключенных к указанным котельным, составил более 70 дней.

В соответствии с действующим законодательством коммунальные услуги потребителю предоставляются круглосуточно, то есть бесперебойно либо с перерывами. Продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд; в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.

Бездействие МУПВ «ВПЭС» по надлежащей эксплуатации и своевременному капитальному ремонту тепловых сетей повлекло за собой нарушение прав граждан на качественное и бесперебойное предоставление коммунальной услуги — горячего водоснабжения.

Учитывая данные обстоятельства, прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). По итогам их рассмотрения МУПВ «ВПЭС» и должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

В связи с выявленными нарушениями жилищных прав граждан прокурором района руководителю МУПВ «ВПЭС» внесено представление, которое рассмотрено и отклонено.