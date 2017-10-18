Во Владивостоке 40 жилых домов больше 70 дней остаются без горячей воды
Бездействие предприятия повлекло за собой нарушение жилищных прав граждан.
Бездействие предприятия повлекло за собой нарушение жилищных прав граждан.
Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.
Прокуратура Советского района Владивостока установила факт нарушения прав граждан на горячее водоснабжение со стороны муниципального Владивостокского предприятия электросетей («ВПЭС»). 40 многоквартирных домов в районе Угольной больше 70 дней остаются без положенной по закону услуги, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Согласно
При этом период отключения от горячего водоснабжения 40 многоквартирных домов поселка Трудовое, подключенных к указанным котельным, составил более 70 дней.
В соответствии с действующим законодательством коммунальные услуги потребителю предоставляются круглосуточно, то есть бесперебойно либо с перерывами. Продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд; в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
Бездействие МУПВ «ВПЭС» по надлежащей эксплуатации и своевременному капитальному ремонту тепловых сетей повлекло за собой нарушение прав граждан на качественное и бесперебойное предоставление коммунальной услуги — горячего водоснабжения.
Учитывая данные обстоятельства, прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). По итогам их рассмотрения МУПВ «ВПЭС» и должностное лицо предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В связи с выявленными нарушениями жилищных прав граждан прокурором района руководителю МУПВ «ВПЭС» внесено представление, которое рассмотрено и отклонено.
По факту умышленного неисполнения законных требований прокурора в настоящее решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.