В Екатеринбурге построят еще один «сиротский» дом

Источник: УралИнформБюро

Фонд жилищного строительства Свердловской области объявил аукцион на строительство в Екатеринбурге 30-квартирного дома для детей-сирот. Проект будет реализован на основе долевого участия, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно документам закупки, дом должен быть построен и введен в эксплуатацию не позднее 30 июля 2018 года. При этом площадь квартир будет не менее 33 квадратных метров, а сами квартиры уже на стадии сдачи под ключ должны быть оборудованы двухкамерными стеклопакетами, приборами учета воды и пожарной сигнализацией.

Стоимость квартир в «сиротском» доме составит 56,9 тысяч рублей за квадратный метр, то есть будет соответствовать так называемой «средней» цене, установленной постановлением администрации Екатеринбурга на IV квартал 2017 года. Соответственно, стартовая цена контракта с подрядчиком, который выиграет аукцион, составит 56,3 миллиона рублей, которые будут выделены из областного бюджета. Аукцион назначен на 13 ноября.