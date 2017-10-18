Улицу Рабоче-Крестьянскую отремонтируют в Волгограде к концу октября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, обновление дорожного полотна ведется в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам, днем рабочие ремонтируют люки колодцев и ливнеприемники. С начала восстановительных работ на улице было выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона почти на половине общей площади.