Улицу Рабоче-Крестьянскую отремонтируют в Волгограде к концу октября
Подрядчик до конца месяца завершит ремонт трехкилометрового участка улицы
Подрядчик до конца месяца завершит ремонт трехкилометрового участка улицы
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, обновление дорожного полотна ведется в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам, днем рабочие ремонтируют люки колодцев и ливнеприемники. С начала восстановительных работ на улице было выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя из