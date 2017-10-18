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08:49 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан планирует увеличить производство меда более чем на 50%

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистан в ближайшие пять лет намерен увеличить производство меда более чем на 50% с текущих 15,4 тысячи тонн до 23,7 тысячи тонн в 21 году, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Это предусмотрено утверждённой накануне главой государства Программой мер по комплексному развитию отрасли пчеловодства до 2021 года.

На сегодняшний день в стране насчитывается более 12 тысяч субъектов предпринимательства, занимающихся пчеловодством. В прошлом году они произвели 12 тысяч тонн меда, что в 1,2 раза больше по сравнению с 2015 годом. Вместе с тем проведенный анализ показал, что в отрасли есть ряд проблем, касающихся неэффективного использования имеющихся возможностей.

Так, например, продуктивность отдельной пчелиной семьи не превышает 20 килограммов, что является достаточно низким показателем по сравнению со среднемировым. Также не уделяется должное внимание изучению передового опыта в области пчеловодства, широкому внедрению современных технологий и использованию высокотехнологичных методов производства меда.

Для изменения ситуации глава государства поручил создать Ассоциацию «Узбекистон асаларичилари», которая займется организацией технологических процессов производства медовой продукции, выращиванием пчелиных пакетов и укреплением кормовой базы, а также внедрением научно обоснованных методов и современных технологий в процесс производства меда.

Для координации деятельности пчеловодческих организаций в регионах будут созданы 13 постоянных представителей ассоциации. Для привлечения ведущего международного опыта новая структура в ближайшее время инициирует процесс вхождения в Международную федерацию ассоциаций пчеловодов «Апимондия».

Не остался в стороне и вопрос с кадрами. Начиная с 2018—2019 учебного года в Ферганском государственном университете планируется организовать зоотехнический факультет для подготовки кадров с высшим образованием в сфере пчеловодства.

Программой также предусматривается создание при «Алокабанке» специальной лизинговой компании, которая будет специализироваться на поставках пчелиных ульев, необходимого оборудования и инструментов, инвентаря, специальных транспортных средств и прицепов, используемых в пчеловодстве, а также технологических линий упаковки меда.

Еще одна интересная мера для развития отрасли — предоставление на безвозмездной основе земель лесного фонда и охраняемых природных территорий, горных и предгорных участков, естественных пастбищ, а также сельскохозяйственных угодий пчеловодческим хозяйствам в период сбора меда.

Глава государства также предоставил пчеловодам, которые войдут в состав Ассоциации «Узбекистон асаларичилари», льготу в виде освобождения до 1 января 2023 года от уплаты таможенных платежей на ввозимые племенные материалы, инвентарь и оборудование, ветеринарные препараты, древесные материалы, необходимые для изготовления пчелиных ульев, пенополиуретан и его вспомогательные части, вощину и восковую продукцию.

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