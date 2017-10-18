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09:23 (мск), источник: УралПолит.ру

РАН заинтересована в работе с предприятиями Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября, ИА УралПолит.Ru. Свердловская область готова включиться в работу Российской академии наук (РАН) по подготовке и реализации крупных проектов в рамках стратегии технологического развития России.

Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и недавно избранного президента РАН Александра Сергеева, сообщается на сайте правительства области.

«…Я рассчитываю, что ваше избрание даст новый импульс нашему сотрудничеству. Мы рассчитываем на продолжение начатой работы и готовы включиться в реализацию новых проектов», — сказал губернатор.

Сергеев рассказал о задаче, поставленной главой государства Владимиром Путиным. Академии поручена координация реализации стратегии научно-технологического развития страны. Вся работа будет построена на создании крупных проектов.

«Мы должны искать квалифицированных заказчиков для наших больших проектов. Заказчик должен полностью участвовать в цепочке: наука, внедрение, испытание, прототипы, партия, промышленная партия и рынок. В Свердловской области много крупных предприятий, которые могли бы играть роль квалифицированного заказчика по разным направлениям», — отметил Александр Сергеев.

Он привел в пример работу по роботизации сельского хозяйства, проводимую Уральским федеральным университетом, Уральским аграрным университетом и зарубежными партнерами, созданию беспилотников для отрасли. Это направление может стать одним из проектов в рамках реализации стратегии.

Куйвашев, в свою очередь, заверил президента РАН в готовности включиться в работу и дать соответствующие поручения областному кабинету министров.

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