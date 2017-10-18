Болгария самая бедная страна Евросоюза, на втором месте — Румыния
Болгария — беднейшая страна Евросоюза. Как отмечается в последнем отчете Eurostat, 40% жителей этой страны получают очень низкие доходы.
Болгария — беднейшая страна Евросоюза. Как отмечается в последнем отчете Eurostat, 40% жителей этой страны получают очень низкие доходы.
На втором месте — Румыния, где бедняков 39%, на третьем — Греция — 35%.
Наименьшее число бедных жителей в Чехии — немногим более 13%. В Финляндии — 16%.
По данным статистики, треть европейцев не могут позволить себе неделю отдыха раз в год, а каждому четвертому в прошлом году грозила бедность.