Болгария самая бедная страна Евросоюза, на втором месте — Румыния

На втором месте — Румыния, где бедняков 39%, на третьем — Греция — 35%.



Наименьшее число бедных жителей в Чехии — немногим более 13%. В Финляндии — 16%.



По данным статистики, треть европейцев не могут позволить себе неделю отдыха раз в год, а каждому четвертому в прошлом году грозила бедность.