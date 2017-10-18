Дочка «Ростеха» нашла в договоре с Siemens угрозу суверенитету России
Siemens не мог соблюдать санкции на территории России, так как это противоречит суверенитету страны и интересам ее жителей, говорится в тексте встречного иска «Ростеха» к Siemens.
Siemens не мог соблюдать санкции на территории России, так как это противоречит суверенитету страны и интересам ее жителей, говорится в тексте встречного иска «Ростеха» к Siemens.
РБК удалось ознакомиться с деталями встречного иска, который в рамках дела о поставках турбин в Крым подали «дочки» «Ростеха» к Siemens Aktiengesellschaft (Siemens) и «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). О них рассказали два человека, близкие к одной из сторон процесса и знакомые с документом. Исковое заявление подписали ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт», оно было передано в суд 16 октября.
Четыре турбины впоследствии, несмотря на европейские санкции, оказались в Крыму, рассказывают собеседники РБК. Это «санкционные оговорки», объясняют они.
Первый пункт говорит о том, что конечным местом назначения должна быть страна и стройплощадка, где расположен строящийся объект. Если покупатель хочет использовать оборудование в другой стране или для другого объекта, это возможно только с разрешения поставщика. «Технопромэкспорт» попросил «CТГТ» доставить турбины на Таманский полуостров Краснодарского края — контракт предполагал поставку турбин для строительства Таманской ТЭС, конкурс на строительство которой не проведен до сих пор.
Согласно второму пункту, турбины Siemens могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края. Покупатель при этом обязуется, не использовать оборудование на электростанциях, подключенных к энергосистеме Крыма или объектах, которые используются только для энергоснабжения полуострова.
Наконец третий «санкционный» пункт говорит о том, что поставщик не обязан выполнять условия контракта, если его затрудняют ограничения, вытекающие из различных санкций, в том числе введенных ЕС и США, которые могут подвергнуть поставщика штрафам.
Письмо с таким разъяснением «СТГТ» направлял покупателям, рассказывают источники РБК, близкие к одной из сторон процесса.
В этом случае все три пункта можно признать ничтожными по нескольким основаниям, считает истец.
При этом в самом Европейском Союзе компаниям запрещено исполнять санкции других государств, которые не поддерживаются ЕС, а в Германии даже карается штрафами, указывают они.
А с 18 марта 2014 года Крым и Севастополь приняты в состав России, напоминают источники РБК.
Наконец, сделка может быть признана ничтожной, если она направлена на публичные интересы третьих лиц, а именно обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства. Этому описанию соответствуют все три пункта контракта: понуждая российские компании ограничивать поставки оборудования в Крым, оговорки прямо нарушают интересы жителей Крыма и Севастополя.
Истцы говорят о необходимости «СТГТ» как предприятия группы Siemens соблюдать европейские санкции, но истцы вводят суд в заблуждение: санкции не применяются за пределами юрисдикции Европейского союза, указывают собеседники РБК. Это они отметили в отзыве на иск Siemens, который также был передан в суд 16 октября, рассказывают они.
Единственным контрагентом СТГТ выступает российская компания ОАО ВО «Технопромэкспорт», и отношения между ними, согласно контракту, регулируются российским правом.
Siemens и «СТГТ» не согласны с исковым заявлением структур «Ростеха» и планируют заявить ходатайство о его возвращении истцу, рассказывают источники РБК.
Даже если суд признает все три пункта контракта ничтожными, это нисколько не повлияет на доводы Siemens и «СТГТ» о том, что они не стали бы заключать контракт, если бы знали о том, что оборудование буде поставлено в Крым (эти доводы приведены в иске компаний к двум «Технопромэкспортам»), пересказывают источники РБК позицию немецкой стороны. Суд принимает встречный иск, только если он исключает удовлетворение первоначально поданного заявления, но в этом случае это не так.
Это доказывает, что «СТГТ» заключило контракт под влиянием обмана, объясняют они позицию немецкой стороны. По их словам, в Siemens и «СТГТ» считают, что принятие встречного иска только затянет процесс.
Siemens подал иск к российским компаниям 11 июля. Немецкий концерн просит признать незаконными два договора поставки турбин, рассказывал собеседник РБК, близкий к одному из ответчиков (в определении суда указано — о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки). Первый был заключен в марте 2015 года между заводом «Сименс Технологии газовых турбин» (у Siemens — 65%, остальное — у «Силовых машин») и ОАО «Технопромэкспорт» о поставке четырех газотурбинных установок SGT5−2000Е, второй — в октябре 2016 года, это договор о перепродаже этих установок в адрес ООО «Технопромэкспорт».
Siemens планирует доказать, что заключила сделку «под влиянием заблуждения», объясняет собеседник РБК. В заблуждение немецкую компанию якобы ввело ОАО «Технопромэкспорт», писал Forbes со ссылкой на материалы дела: Siemens договаривалась о поставках турбин в Краснодарский край, а они оказались в Крыму.