Магнитогорский металлургический комбинат откроет исследовательский центр в «Сколково»

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Павел Шиляев и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали соглашение о создании исследовательского центра ММК в «Сколково». Инвестиции в деятельность центра со стороны ММК составят 30 млн рублей за три года, сообщила в среду пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Документ подписан в рамках визита делегации Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским в “Сколково”. С помощью создаваемого центра комбинат планирует реализовать на основной промышленной площадке ряд инновационных проектов с годовым экономическим эффектом более 100 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что одним из основных направлений исследовательской деятельности на ближайшие три года станет разработка на базе ММК проекта центра оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования. Кроме того, планируется решать производственные задачи методами обработки больших данных. Также новая организация займется оптимизацией имеющихся на рынке решений в области нейросетевых технологий для контроля качества и отслеживания материальных потоков на ММК.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.