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11:14 (мск), источник: Newslab.ru

Свинокомплекс под Красноярском обвиняют в загрязнении реки

Росприроднадзор подал в суд.

Источник: РИА "Новости"

Управление Росприроднадзора подало в суд на племзавод «Шуваевский» за причинение вреда окружающей среде. Иск подступил в Арбитражный суд Красноярского края 16 октября.

Сотрудники Росприроднадзора в ходе внеплановой проверки обнаружили, что свиноводческое предприятие, расположенное в деревне Старцево Емельяновского района Красноярского края (23 км от Красноярска) сливает неочищенные сточные воды, которые попадают в реку Черемушка. Эксперты центра лабораторного анализа по Енисейскому региону провели исследование сточных вод и воды из реки и установили, что концентрация вредных веществ в реке превышает нормативы.

На предприятии утверждали, что сброс сточных вод произошел в связи с внештатной аварийной ситуацией, связанной с засорением центрального коллектора канализационной системы.

Росприроднадзор обратился в суд и потребовал взыскать с племзавода компенсацию вреда, причиненного окружающей среде, в сумме 45,4 млн рублей.

Арбитражный суд в течение 5 дней решит вопрос о принятии искового заявления к производству.

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