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09:32 (мск), источник: Новости Перми

В Перми могут снести шестой этаж ВКИУ

При проверке оказалось, что строительство еще одного этажа было проведено без разрешения. Районная администрация уже обратилась в арбитражный суд для решения вопроса.

Администрация Ленинского района через суд требует обязать предпринимателей Всеволода Юшкова и Марию Сутормину снести шестой этаж здания на ул. Монастырская, 14 и привести его в прежний вид по состоянию на 7 августа 2012 года, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Как оказалось, в здании была проведена реконструкция шестого этажа, но без соответствующего разрешения.

Если суд поддержит требование властей, то снос надо будет выполнить в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в силу, в противном случае администрация потребует возмещения убытков на реконструкцию мансарды от двух предпринимателей.

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