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09:30 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперты: автомобилей из РФ в Беларусь станут ввозить еще меньше

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Белорусы в 2018 году будут ввозить в страну из России еще меньше новых легковых автомобилей, чем в нынешнем, считают белорусские эксперты автомобильного рынка.

Источник: Sputnik.by

По их мнению, это будет обусловлено теми новациями, которые начнут действовать в РФ с 2018 года. Повышение утилизационного сбора, обязательства производителей по полной утилизации авто, рост ставок акцизов на новые автомобили и другие нововведения приведут к росту цен на легковые автомобили российской сборки.

«С 2018 года в России автомобили подорожают, поскольку в бюджет заложено несколько новых сборов с автомобилистов, а также предусмотрено повышение утилизационного сбора», — отметили собеседники Sputnik.

Они напомнили, что производители — как в Беларуси, так и в РФ — закладывают утилизационный сбор в конечную стоимость автомобиля.

Сегодня минимальный сбор за одно легковое авто в РФ составляет 20 тысяч российских рублей, однако в реальности он выше более чем в два раза.

С января утилизационный сбор вырастет

Согласно обсуждаемому в открытых источниках проекту федерального бюджета РФ, с 2018 года утилизационный сбор вырастет на 15%.

«И хотя российским производителям авто государство будет частично компенсировать эти затраты, конечная цена на автомобили российской сборки все равно вырастет. Кроме того, уже с 2018 года Минпромторг РФ рассчитывает ввести обязательства по полной утилизации продукции для производителей ряда товаров, в том числе и автомобильных шин», — отметили эксперты.

По их словам, утилизационный сбор на шины, по всей вероятности, будет включен производителями в конечную цену машины, что опять же повысит ее стоимость.

Кроме того, эксперты указали и на планы Минфина РФ повысить акцизы на наиболее мощные легковые автомобили.

На сегодняшний день в РФ действует шкала, по которой мощными считаются автомобили с двигателями от 150 л. с. Минфин предлагает эти категории пересмотреть.

«Минфин предложил четыре новые категории: 200−300, 300−400, 400−500 и свыше 500 лошадиных сил. Размер акцизов для них, соответственно, 897, 925, 965 и 1084 рубля. Получается, что разница в цене популярного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с двигателем 4,6 л (309 л. с.) сегодня и в 2018 году — только за счет роста этого — составит 156 тысяч рублей. А для спорткара с мотором в 500 “лошадок” новый сбор составит уже порядка 0,5 миллиона рублей», — отмечает, в свою очередь, Forbes.

Россия — основной источник импорта

В минувшем году Россия оставалась для белорусских автолюбителей основным рынком, с которого в республику ввозились новые автомобили.

Так, по данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), за 2016 год на долю РФ пришлось 84% импорта новых авто.

При этом в БАА отметили, что российское направление импорта постепенно сокращается: для сравнения, в 2015 году из РФ ввозилось 97% всех автомобилей.

«Медленное восстановление импорта из-за пределов Таможенного союза является следствием существенного подорожания автомобилей в России и укрепления курса российского рубля. Эта тенденция будет характерна для авторынка и в дальнейшем, если не произойдет существенного ослабления курса российской валюты», — отмечал член правления БАА Сергей Варивода в своем блоге весной этого года.

По его данным, продажи новых машин, как дилерские, так и по каналам непосредственного ввоза из России, хотя и упали примерно на 23% по итогам первого квартала, но выглядели вполне прилично на фоне спада ввоза подержанных авто.

Варивода также отмечает, что неорганизованный ввоз гражданами новых легковых автомобилей (в основном из России) вернулся на докризисный уровень и не превышает 10% в среднем по рынку.

Снижение цен и рост дилерских продаж в Беларуси

По данным Белстата, в январе текущего года средняя цена ввозимого авто выросла почти на четверть в сравнении с январем 2016 года и составила немногим более 12 тысяч долларов.

Однако уже летом тренд на медленное, с оглядкой на спрос, но постоянное повышение цен, похоже, иссяк. По сообщению российского аналитического агентства «Автостат» с конца мая более десятка автопроизводителей, включая Geely, переписали ценники в сторону понижения.

«Вся эта российская история прямиком перемещается на белорусский рынок, который уже потерял свою суверенность и в условиях Евразийского союза стал, по сути, одним из региональных рынков восточного соседа. Впрочем, в целом по рынку дисбаланс цен в Беларуси и России уже не является существенной проблемой, что привело к падению доли неорганизованного ввоза из автосалонов соседней страны ниже 10% всего рынка новых легковых автомобилей», — отметил Варивода.

Он также констатировал, что сегодня в Беларуси дилерские продажи растут неравномерно, и в основном рост основан на тех финансовых продуктах, которые предлагают покупателям автосалоны.

Если в 2016 году самым востребованным продуктом был лизинг, то уже в первом квартале 2017 года тренд стали задавать банковские кредиты.

Опрошенные Sputnik эксперты обратили внимание на банковскую статистику, которая по итогам полугодия и по предварительным данным января-сентября фиксировала бурный рост потребительского кредитования. Этому способствовало как снижение ставки рефинансирования, так и избыток рублевой ликвидности в банках.

Очевидно, что значительная часть таких кредитов была взята гражданами под покупку автомобилей.

Поэтому, полагают эксперты, анонсированные российскими властями нововведения на автомобильном рынке сделают покупку авто в РФ для белорусских автолюбителей еще менее привлекательной.

«Граждане будут стремиться воспользоваться финансовыми схемами белорусских банков и все больше внимания начнут обращать на автомобили белорусской сборки, тем более, что рынку сейчас есть что предложить», — резюмировали эксперты.

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