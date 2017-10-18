Эксперты: автомобилей из РФ в Беларусь станут ввозить еще меньше
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Белорусы в 2018 году будут ввозить в страну из России еще меньше новых легковых автомобилей, чем в нынешнем, считают белорусские эксперты автомобильного рынка.
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Белорусы в 2018 году будут ввозить в страну из России еще меньше новых легковых автомобилей, чем в нынешнем, считают белорусские эксперты автомобильного рынка.
По их мнению, это будет обусловлено теми новациями, которые начнут действовать в РФ с 2018 года. Повышение утилизационного сбора, обязательства производителей по полной утилизации авто, рост ставок акцизов на новые автомобили и другие нововведения приведут к росту цен на легковые автомобили российской сборки.
«С 2018 года в России автомобили подорожают, поскольку в бюджет заложено несколько новых сборов с автомобилистов, а также предусмотрено повышение утилизационного сбора», — отметили собеседники Sputnik.
Они напомнили, что производители — как в Беларуси, так и в РФ — закладывают утилизационный сбор в конечную стоимость автомобиля.
С января утилизационный сбор вырастет
Согласно обсуждаемому в открытых источниках проекту федерального бюджета РФ, с 2018 года утилизационный сбор вырастет на 15%.
«И хотя российским производителям авто государство будет частично компенсировать эти затраты, конечная цена на автомобили российской сборки все равно вырастет. Кроме того, уже с 2018 года Минпромторг РФ рассчитывает ввести обязательства по полной утилизации продукции для производителей ряда товаров, в том числе и автомобильных шин», — отметили эксперты.
Кроме того, эксперты указали и на планы Минфина РФ повысить акцизы на наиболее мощные легковые автомобили.
На сегодняшний день в РФ действует шкала, по которой мощными считаются автомобили с двигателями от 150 л. с. Минфин предлагает эти категории пересмотреть.
«Минфин предложил четыре новые категории: 200−300, 300−400, 400−500 и свыше 500 лошадиных сил. Размер акцизов для них, соответственно, 897, 925, 965 и 1084 рубля. Получается, что разница в цене популярного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 с двигателем 4,6 л (309 л. с.) сегодня и в 2018 году — только за счет роста этого — составит 156 тысяч рублей. А для спорткара с мотором в 500 “лошадок” новый сбор составит уже порядка 0,5 миллиона рублей», — отмечает, в свою очередь, Forbes.
Россия — основной источник импорта
В минувшем году Россия оставалась для белорусских автолюбителей основным рынком, с которого в республику ввозились новые автомобили.
Так, по данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), за 2016 год на долю РФ пришлось 84% импорта новых авто.
При этом в БАА отметили, что российское направление импорта постепенно сокращается: для сравнения, в 2015 году из РФ ввозилось 97% всех автомобилей.
«Медленное восстановление импорта
По его данным, продажи новых машин, как дилерские, так и по каналам непосредственного ввоза из России, хотя и упали примерно на 23% по итогам первого квартала, но выглядели вполне прилично на фоне спада ввоза подержанных авто.
Снижение цен и рост дилерских продаж в Беларуси
По данным Белстата, в январе текущего года средняя цена ввозимого авто выросла почти на четверть в сравнении с январем 2016 года и составила немногим более 12 тысяч долларов.
Однако уже летом тренд на медленное, с оглядкой на спрос, но постоянное повышение цен, похоже, иссяк. По сообщению российского аналитического агентства «Автостат» с конца мая более десятка автопроизводителей, включая Geely, переписали ценники в сторону понижения.
«Вся эта российская история прямиком перемещается на белорусский рынок, который уже потерял свою суверенность и в условиях Евразийского союза стал, по сути, одним из региональных рынков восточного соседа. Впрочем, в целом по рынку дисбаланс цен в Беларуси и России уже не является существенной проблемой, что привело к падению доли неорганизованного ввоза из автосалонов соседней страны ниже 10% всего рынка новых легковых автомобилей», — отметил Варивода.
Он также констатировал, что сегодня в Беларуси дилерские продажи растут неравномерно, и в основном рост основан на тех финансовых продуктах, которые предлагают покупателям автосалоны.
Опрошенные Sputnik эксперты обратили внимание на банковскую статистику, которая по итогам полугодия и по предварительным данным
Очевидно, что значительная часть таких кредитов была взята гражданами под покупку автомобилей.
Поэтому, полагают эксперты, анонсированные российскими властями нововведения на автомобильном рынке сделают покупку авто в РФ для белорусских автолюбителей еще менее привлекательной.
«Граждане будут стремиться воспользоваться финансовыми схемами белорусских банков и все больше внимания начнут обращать на автомобили белорусской сборки, тем более, что рынку сейчас есть что предложить», — резюмировали эксперты.