Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году.

Об этом сообщается в документах на сайте правительства России. Согласно информации, изменениями в бюджет РФ на 2017−2019 годы в 2017 году предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования минкультуры России на поддержку региональных детских и кукольных театров в объёме 220 млн рублей. Такая господдержка регионам предоставляется в первый раз.