Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году
Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году.
Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году.
Об этом сообщается в документах на сайте правительства России. Согласно информации, изменениями в бюджет РФ на 2017−2019 годы в 2017 году предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования минкультуры России на поддержку региональных детских и кукольных театров в объёме 220 млн рублей. Такая господдержка регионам предоставляется в первый раз.
Распоряжение о распределении субсидий было подписано 14 октября. Средства распределяются с учётом коэффициента выравнивания потребности субъекта РФ, исходя из расчётной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Таким критериям соответствует 148 театров из 73 регионах. Нижегородская область получит 6 млн рублей.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде пятый год идет реконструкция детского театра «Вера».