Вопрос разрешения расчетов в криптовалютах в Беларуси не рассматривается — Каллаур

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18 октября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Вопрос разрешения расчетов в криптовалютах в Беларуси не рассматривается. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур сегодня на открытии XIV Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017», передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается криптовалют, то вопрос разрешения расчетов в криптовалютах за товары, работы, услуги на территории Беларуси в принципе не рассматривается», — сказал Павел Каллаур.

При этом он отметил, что другие вопросы правового регулирования использования криптовалют финансовыми институтами, предприятиями и населением в Беларуси находятся сейчас в стадии проработки государственными органами и экспертным сообществом.

Председатель правления Нацбанка также затронул вопрос использования технологии блокчейн в банковской системе. «Реальностью для белорусской банковской системы стало использование технологии блокчейн, позволяющей рационализировать и сделать более безопасными операции по формированию и использованию реестров информации. Здесь выигрывают и клиенты (за счет упрощения процедур), и банки (за счет снижения операционных расходов). Первый опыт практического использования технологии блокчейн в банковской системе Беларуси связан с возможностью передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии», — рассказал он.

Павел Каллаур сообщил, что планируется внедрение технологии блокчейн и на фондовом рынке для формирования реестра операций по ценным бумагам. «Таким образом, банковская система начинает активно экспортировать технологические инновации на другие рынки и сектора экономики», — констатировал он.

XIV Международный форум по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017» проходит 18—20 октября в Минске. Форум собрал свыше 1,5 тыс. руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления из более чем 10 стран. Состоится 14 секционных заседаний, включая дискуссии, на которых выступят более 60 спикеров. Основным блоком тем определены такие актуальные для финансовой отрасли вопросы, как современные требования к ИТ-платформам банков, управление данными, цифровое взаимодействие с клиентами и использование в банковской системе технологии блокчейн.

«БанкИТ» — это единственное специализированное мероприятие в Восточной Европе, которое объединило топ-менеджмент банков, ИТ-компаний и других сфер бизнеса, а также представителей заинтересованных государственных структур и экспертов в области разработки информационных технологий. Начиная с 2004 года участники форума плодотворно взаимодействуют на площадке форума при решении актуальных задач, эффективно используя предоставленные организаторами возможности. С каждым годом «БанкИТ» собирает все больше участников. Если в 2011 году мероприятие посетили более 820 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления, то в 2016 году — уже свыше 1,4 тыс. -0-

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