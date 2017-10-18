Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
09:59 (мск), источник: БЕЛТА

Вопрос разрешения расчетов в криптовалютах в Беларуси не рассматривается — Каллаур

«Что касается криптовалют, то вопрос разрешения расчетов в криптовалютах за товары, работы, услуги на территории Беларуси в принципе не рассматривается», — сказал Павел Каллаур.

ЦБ: $ 57.3392   +0.25 € 67.4596   +0.16 ММВБ: $ 57.3175   +0.03 € 67.3500   -0.06
Источник: БЕЛТА

18 октября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Вопрос разрешения расчетов в криптовалютах в Беларуси не рассматривается. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур сегодня на открытии XIV Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017», передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается криптовалют, то вопрос разрешения расчетов в криптовалютах за товары, работы, услуги на территории Беларуси в принципе не рассматривается», — сказал Павел Каллаур.

При этом он отметил, что другие вопросы правового регулирования использования криптовалют финансовыми институтами, предприятиями и населением в Беларуси находятся сейчас в стадии проработки государственными органами и экспертным сообществом.

Председатель правления Нацбанка также затронул вопрос использования технологии блокчейн в банковской системе. «Реальностью для белорусской банковской системы стало использование технологии блокчейн, позволяющей рационализировать и сделать более безопасными операции по формированию и использованию реестров информации. Здесь выигрывают и клиенты (за счет упрощения процедур), и банки (за счет снижения операционных расходов). Первый опыт практического использования технологии блокчейн в банковской системе Беларуси связан с возможностью передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии», — рассказал он.

Павел Каллаур сообщил, что планируется внедрение технологии блокчейн и на фондовом рынке для формирования реестра операций по ценным бумагам. «Таким образом, банковская система начинает активно экспортировать технологические инновации на другие рынки и сектора экономики», — констатировал он.

XIV Международный форум по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017» проходит 18—20 октября в Минске. Форум собрал свыше 1,5 тыс. руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления из более чем 10 стран. Состоится 14 секционных заседаний, включая дискуссии, на которых выступят более 60 спикеров. Основным блоком тем определены такие актуальные для финансовой отрасли вопросы, как современные требования к ИТ-платформам банков, управление данными, цифровое взаимодействие с клиентами и использование в банковской системе технологии блокчейн.

«БанкИТ» — это единственное специализированное мероприятие в Восточной Европе, которое объединило топ-менеджмент банков, ИТ-компаний и других сфер бизнеса, а также представителей заинтересованных государственных структур и экспертов в области разработки информационных технологий. Начиная с 2004 года участники форума плодотворно взаимодействуют на площадке форума при решении актуальных задач, эффективно используя предоставленные организаторами возможности. С каждым годом «БанкИТ» собирает все больше участников. Если в 2011 году мероприятие посетили более 820 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления, то в 2016 году — уже свыше 1,4 тыс. -0-

Нацбанк планирует создать автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств’В планах Национального банка создание автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств, внедрение которой позволит отказаться от такого устаревшего наследия бумажного оборота, как картотека
, — сказал Павел Каллаур. Нацбанк разрабатывает концепцию создания в Беларуси системы мгновенных платежей’Еще одним из основных трендов развития
бизнес-процессов
является взаимодействие банковской системы с другими организациями в направлении улучшения расчетного обслуживания клиентов
, — заявил Павел Каллаур.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Олег Газманов попал в ДТП
Ксения Собчак планирует принять участие в президентских выборах в России
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь