«Жилфонд» завершает ремонт в домах красноярцев
На сегодняшний день работы завершены на 80%.
На сегодняшний день работы завершены на 80%.
Ремонтная кампания ГУК «Жилфонд» 2017 года близится к завершению. В этом году текущие ремонты были запланированы в 752 домах по всем районам Красноярска. По состоянию на 17 октября, эти работы завершены на 80%.
На сегодняшний день закончены работы, которые проводятся в теплое время года, в частности ремонты систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, работы на мягких кровлях. В процессе завершения находятся ремонты, которые можно выполнять в межсезонье. К ним относятся ремонты подъездов, замена окон, тамбурных дверей и прочее. Некоторые виды работ проводятся исключительно в зимний период, например, обрезка деревьев.
«Компания проводит работы с соблюдением
На сегодняшний день произведена герметизация 26,2 км межпанельных швов, отремонтировано 17,5 км инженерных сетей в домах, заменено 3 980 окон. Ремонт 300 подъездов выполнен, либо находится в завершающей стадии.
Процент выполнения работ, которые могут увидеть жители:
83% — ремонт подъездов; 91% — замена окон; 93% — замена светильников на энергосберегающие; 92% — замена почтовых ящиков; 78% — установка малых архитектурных форм; 65% — замена кабин лифтов.