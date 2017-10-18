«Жилфонд» завершает ремонт в домах красноярцев

Источник: РИА "Новости"

Ремонтная кампания ГУК «Жилфонд» 2017 года близится к завершению. В этом году текущие ремонты были запланированы в 752 домах по всем районам Красноярска. По состоянию на 17 октября, эти работы завершены на 80%.

На сегодняшний день закончены работы, которые проводятся в теплое время года, в частности ремонты систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, работы на мягких кровлях. В процессе завершения находятся ремонты, которые можно выполнять в межсезонье. К ним относятся ремонты подъездов, замена окон, тамбурных дверей и прочее. Некоторые виды работ проводятся исключительно в зимний период, например, обрезка деревьев.

«Компания проводит работы с соблюдением нормативно-технических требований. Например, согласно ГОСТ производство работ по замене окон, где используется пенополиуретан, допускается при температуре минус 10 градусов. При этом специалистами компании соблюдается чёткий регламент. Чтобы не допустить выхолаживание здания, замена окон производится постепенно: демонтаж и установка поэтажно, в то время, как летом сначала производится демонтаж по всему подъезду, а потом установка», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

На сегодняшний день произведена герметизация 26,2 км межпанельных швов, отремонтировано 17,5 км инженерных сетей в домах, заменено 3 980 окон. Ремонт 300 подъездов выполнен, либо находится в завершающей стадии.

Процент выполнения работ, которые могут увидеть жители: