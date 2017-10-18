До конца ноября в Краснодаре отремонтируют 102 многоквартирных дома

В них выполнены различные виды работ — замена кровли, лифтов, капремонт фасадов, сетей тепло- и электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Еще в 102 домах работы будут завершены до 30 ноября. Реализации в текущем году региональной программы капремонта был посвящен рабочий объезд главы города Евгения Первышова.

Инспектируя выполнение региональной программы капремонта, глава Краснодара Евгений Первышов осмотрел в городе ряд домов, в том числе те, где работы уже завершены и объекты, капремонт которых еще продолжается. Он напомнил, что нескольким организациям из-за несоблюдения технологии производства работ приходилось не только исправлять недочеты, но и компенсировать нанесенный ущерб.

В 102 домах работы будут завершены до 30 ноября.