До конца ноября в Краснодаре отремонтируют 102 многоквартирных дома
Всего в краевом центре уже капитально отремонтировано 140 домов.
Всего в краевом центре уже капитально отремонтировано 140 домов.
В них выполнены различные виды работ — замена кровли, лифтов, капремонт фасадов, сетей тепло- и электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Еще в 102 домах работы будут завершены до 30 ноября. Реализации в текущем году региональной программы капремонта был посвящен рабочий объезд главы города Евгения Первышова.
Инспектируя выполнение региональной программы капремонта, глава Краснодара Евгений Первышов осмотрел в городе ряд домов, в том числе те, где работы уже завершены и объекты, капремонт которых еще продолжается. Он напомнил, что нескольким организациям
В 102 домах работы будут завершены до 30 ноября.
По состоянию на октябрь в Краснодаре горожанами в фонд капремонта перечислено более 1 млрд 415 млн рублей, сообщает