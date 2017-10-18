График финансирования Универсиады может быть изменен

Источник: ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. График финансирования подготовки к проведению Всемирной зимней Универсиады в Красноярске может быть изменен. Об этом на брифинге сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

«Речь идет сегодня об изменении графика финансирования. В основном это касается операционного бюджета. Нам желательно искомую сумму получить чуть пораньше», — заявил Усс.

Врио губернатора не исключил также, что возможны небольшие дополнительные траты на подготовку города к Универсиаде. При этом Усс отказался называть общий бюджет проведения Игр. «Эта цифра уже называлась, но сегодня я бы не стал называть в ее абсолютном выражении», — отметил он.

Ранее сообщалось, что инвестиции в подготовку Универсиады составят порядка 60 млрд рублей.