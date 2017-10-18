График финансирования Универсиады может быть изменен
Власти Красноярского края хотят получить средства пораньше, также возможны небольшие дополнительные траты на подготовку города.
Власти Красноярского края хотят получить средства пораньше, также возможны небольшие дополнительные траты на подготовку города.
КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. График финансирования подготовки к проведению Всемирной зимней Универсиады в Красноярске может быть изменен. Об этом на брифинге сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
«Речь идет сегодня об изменении графика финансирования. В основном это касается операционного бюджета. Нам желательно искомую сумму получить чуть пораньше», — заявил Усс.
Врио губернатора не исключил также, что возможны небольшие дополнительные траты на подготовку города к Универсиаде. При этом Усс отказался называть общий бюджет проведения Игр. «Эта цифра уже называлась, но сегодня я бы не стал называть в ее абсолютном выражении», — отметил он.
Ранее сообщалось, что инвестиции в подготовку Универсиады составят порядка 60 млрд рублей.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. Генеральным партнером этих соревнований выступит компания «Норникель».