Пермский край расположился на 74 месте в РФ по количеству потенциальных банкротов

Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов и займов). Таким образом, с февраля 2017 г. количество потенциальных банкротов увеличилось на 16,1% или на 110,8 тыс. чел.

Среди потенциальных банкротов наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров, а также займы микрофинансовых организаций. При этом сократилась доля потенциальных банкротов, например, по ипотеке и кредитным картам.

В регионах РФ наибольшая динамика роста потенциальных банкротов за прошедший период была отмечена в Забайкальском крае (+36,8%), Амурской области (+32,2%), Республике Хакассия (+31,1%) и Еврейской АО (+29,9%), а наименьшая — в Чеченской Республике (+4,7%), Республике Калмыкия (+9,0%), а также Ивановской и Орловской областях (+10,2%).

Пермский край в этом рейтинге расположился на 74 месте среди всех регионов РФ. На сегодняшний день в Прикамье насчитывается 14 тыс. 732 потенциальных банкрота. Это на 11,6% больше, чем в феврале этого года.