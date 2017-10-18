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10:59 (мск), источник: NewsKo

Пермский край расположился на 74 месте в РФ по количеству потенциальных банкротов

По данным НБКИ, по состоянию на конец сентября 2017 г. количество россиян, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 799,5 тыс. чел.

Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов и займов). Таким образом, с февраля 2017 г. количество потенциальных банкротов увеличилось на 16,1% или на 110,8 тыс. чел.

Среди потенциальных банкротов наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров, а также займы микрофинансовых организаций. При этом сократилась доля потенциальных банкротов, например, по ипотеке и кредитным картам.

В регионах РФ наибольшая динамика роста потенциальных банкротов за прошедший период была отмечена в Забайкальском крае (+36,8%), Амурской области (+32,2%), Республике Хакассия (+31,1%) и Еврейской АО (+29,9%), а наименьшая — в Чеченской Республике (+4,7%), Республике Калмыкия (+9,0%), а также Ивановской и Орловской областях (+10,2%).

Пермский край в этом рейтинге расположился на 74 месте среди всех регионов РФ. На сегодняшний день в Прикамье насчитывается 14 тыс. 732 потенциальных банкрота. Это на 11,6% больше, чем в феврале этого года.

«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Пока признать себя банкротами решились порядка 5% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не “дешевая” мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым всё сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства».

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