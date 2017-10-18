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11:04 (мск), источник: СуперОмск

Пассажирские перевозки на севере Омской области вновь подорожают

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на перевозку пассажиров в 3 районах Омской области — Тевризском, Калачинском и Называевском.

Специалисты называют новые тарифы экономически обоснованными.

Себестоимость поездок в 2018 году, утвержденная РЭК, составит в р.п. Тевриз 29,79 руб. за одну поездку, что на 5% выше действующего. ООО «Называевское АТП» получило тариф в 32,23 рубля, рост составил всего 3%. ООО «Калачинское АТП-36» будет работать по тарифу в 23,03 рубля, что на 6,8% выше.

«При анализе тарифных предложений предприятий специалисты проверили все расходы, исключили неподтвержденные и экономически необоснованные затраты. Без этой работы, например, в Тевризе себестоимость поездки могла бы быть больше на 1,5 рубля, в Калачинске — почти на 7 рублей, в Называевске — на 15,5 рублей», — сообщает пресс-служба облправительства.

Также правлением РЭК было пролонгировано до конца 2017 года действие приказа от 18 июня 2013 года о стоимости перевозок в области. Цена проезда не изменилась и осталась на уровне 2 рубля за километр.

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