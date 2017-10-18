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12:14 (мск), источник: Городской репортер

Почти три тысячи вмешательств в работу газовых счетчиков выявили в Ростовской области с начала года

Специалисты за девять месяцев 2017 года выявили 2736 случаев вмешательства в работу газовых счетчиков, сообщила заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Марина Лагутина.

«Благодаря выявлению этих случаев нарушений, мы доначислили 192 млн рублей. За несанкционированное вмешательство в работу прибора учета нарушителю нужно заплатить немалую сумму. Расчет производится исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов за последние три месяца, с применением повышающего коэффициента 10», — рассказала Марина Лагутина.

Для сравнения, в прошлом году было зафиксировано 1629 случаев вмешательства в работу приборов учета.

«Я думаю, это не связано с тем, что стало больше нарушений, просто мы научились лучше их выявлять», — отметила Марина Лагутина.

По ее словам, также зафиксированы случаи, когда абоненты устанавливают так называемые «заряженные» счетчики, с помощью которых занижают объемы потребления газа.

«Такие счетчики стоят в три раза дороже. Хочу отметить, что если не будет спроса на “заряженные” счетчиков, то не будет и предложения. Население должно понимать, что за газ нужно платить», — сказала Марина Лагутина.

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