Почти три тысячи вмешательств в работу газовых счетчиков выявили в Ростовской области с начала года

«Благодаря выявлению этих случаев нарушений, мы доначислили 192 млн рублей. За несанкционированное вмешательство в работу прибора учета нарушителю нужно заплатить немалую сумму. Расчет производится исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов за последние три месяца, с применением повышающего коэффициента 10», — рассказала Марина Лагутина.
Для сравнения, в прошлом году было зафиксировано 1629 случаев вмешательства в работу приборов учета.
«Я думаю, это не связано с тем, что стало больше нарушений, просто мы научились лучше их выявлять», — отметила Марина Лагутина.
По ее словам, также зафиксированы случаи, когда абоненты устанавливают так называемые «заряженные» счетчики, с помощью которых занижают объемы потребления газа.
«Такие счетчики стоят в три раза дороже. Хочу отметить, что если не будет спроса на “заряженные” счетчиков, то не будет и предложения. Население должно понимать, что за газ нужно платить», — сказала Марина Лагутина.