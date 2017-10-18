Камышинский магазин продавал мясную продукцию без документов

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в морозильной камере на хранении находилась следующая продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов:
— фарш из индейки замороженный общим весом 10 кг.
— полуфабрикат с содержанием свинины «Бифштекс» в наличии 7,200 кг.
В отношении директора магазина государственным инспектором составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статье 10.8. КРФ об АП в виде штрафа. Продукция без документов уничтожена владельцем.