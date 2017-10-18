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11:43 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Камышинский магазин продавал мясную продукцию без документов

В Камышине сотрудниками отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия проведена проверка магазина «Светофор».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в морозильной камере на хранении находилась следующая продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов:

— фарш из индейки замороженный общим весом 10 кг.

— полуфабрикат с содержанием свинины «Бифштекс» в наличии 7,200 кг.

В отношении директора магазина государственным инспектором составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статье 10.8. КРФ об АП в виде штрафа. Продукция без документов уничтожена владельцем.

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