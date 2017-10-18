«РУСАЛ» построит в Хабаровском крае морской глиноземный терминал

Источник: ИА REGNUM

Компания «РУСАЛ» построит современный портовый комплекс по перегрузке глинозема в морском порту Ванино Хабаровского края. Публичное обсуждение проекта состоялось в поселке Ванино. Особое внимание компания уделила экологической составляющей будущего глиноземного комплекса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перевалкой глинозема «РУСАЛа» в Ванино занимается стивидорная компания ОАО «Ванинский морской торговый порт». На протяжении многих лет процесс перевалки пылящего груза вызывает нарекания местного населения и экологов. ОАО «Порт Ванино» — порт советской постройки, погрузка глинозема ведется грейферным способом, что вызывает пыление.

Новый комплекс призван исключить пыление почти до минимума.

В настоящее время ООО «Причал» — дочерняя структура «РУСАЛа» — оформляет документы на статус резидента свободного порта. Проект строительства нового специализированного морского комплекса уже получил статус «приоритетного» и «масштабного» проекта Хабаровского края. Инвестор и правительство Хабаровского края подписали инвестиционное соглашение.

Мощность терминала — 1,5 млн тонн, с возможностью увеличения до 3 млн тонн. Новый порт будет способен принимать суда дедвейтом до 35 тыс. тонн. Складские мощности порта, так называемые «силосы», будут способны принять до 60 тыс. тонн глинозема, а при увеличении мощностей терминала до 3 млн тонн в год — до 90 тыс. тонн.

Экологическим проектированием нового порта «РУСАЛа» занимается признанный российский лидер в области охраны труда, инженерных услуг и экологического консалтинга — «Экостандарт Групп».

Согласно проекту, глинозем из балкеров (специализированных судов) будет выгружаться с помощью вакуумного судоразгрузчика с производительностью не менее 850 тонн в час. Глинозем будет поступать сразу либо на станцию загрузки вагонов, либо на «силосный» склад.

Строительство нового портового комплекса отвечает чаяниям властей Ванинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2017 года во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал ряд поручений по реализации программы социально — экономического развития Дальнего Востока. Поручения главы государства касаются, в том числе, инвестиций и бизнеса, а также — социальной и кадровой политики. Особе внимание президент уделил условиям, в которых предстоит работать резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. В частности, Владимир Путин поручил обеспечить им «гарантию стабильности правовых и налоговых условий осуществления деятельности на 10 лет».

Накануне ВЭФ — 2017 эксперты выступали с критикой Минвостокразвития в части реализации портовых проектов в ДФО. Аналитики ИАА «ПортНьюс» отмечали, что, несмотря на обилие презентаций на каждом ВЭФ, на Дальнем Востоке в настоящее время существует всего три специализированных морских комплекса. Остальные 22 порта региона — старые, советской постройки, не модернизированные, морально и технически устаревшие и не конкурентные. Между тем, в августе 2017 года, на совещании в Калининграде, президент России Владимир Путин подчеркнул:

«России необходимо строить специализированные морские порты, оснащенные самыми передовыми технологиями».