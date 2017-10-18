Прилетаем вовремя — аэропорт Уфы определил самые пунктуальные авиакомпании

В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, лидеры рейтинга в третьем квартале ткущего года — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Turkish Airlines.

За июль, август, сентябрь из аэропорта «Уфа» выполнено 4 469 самолетовылетов. По итогам работы в указанный период самой пунктуальной среди авиакомпаний в категории более 100 перелетов в месяц стала ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии». За три месяца 459 рейсов вылетели без задержек. Из уфимского аэропорта перевозчик осуществляет ежедневные полеты в Москву.

В номинации до 100 рейсов в месяц лидером объявлена S7 Airlines. 260 рейсов по маршруту Уфа-Москва вылетели в точном соответствии с расписанием. В столицу России самолеты авиакомпании отправляются также ежедневно.

В категории до 50 рейсов в месяц среди 20 перевозчиков лучшие «Уральские авиалинии» (за квартал 146 рейсов без задержек). Из уфимского аэропорта компания предлагает регулярные перелеты в Москву, Дубай, Душанбе, Худжанд, а также вахтовые рейсы в Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск.