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11:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Прилетаем вовремя — аэропорт Уфы определил самые пунктуальные авиакомпании

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Международный аэропорт Уфа составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний. При его составлении специалисты воздушной гавани опирались на данные о задержках рейсов в столице республики.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, лидеры рейтинга в третьем квартале ткущего года — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Turkish Airlines.

За июль, август, сентябрь из аэропорта «Уфа» выполнено 4 469 самолетовылетов. По итогам работы в указанный период самой пунктуальной среди авиакомпаний в категории более 100 перелетов в месяц стала ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии». За три месяца 459 рейсов вылетели без задержек. Из уфимского аэропорта перевозчик осуществляет ежедневные полеты в Москву.

В номинации до 100 рейсов в месяц лидером объявлена S7 Airlines. 260 рейсов по маршруту Уфа-Москва вылетели в точном соответствии с расписанием. В столицу России самолеты авиакомпании отправляются также ежедневно.

В категории до 50 рейсов в месяц среди 20 перевозчиков лучшие «Уральские авиалинии» (за квартал 146 рейсов без задержек). Из уфимского аэропорта компания предлагает регулярные перелеты в Москву, Дубай, Душанбе, Худжанд, а также вахтовые рейсы в Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск.

Самой пунктуальной в категории «иностранный перевозчик» с результатом 133 рейса без задержек стала авиакомпания Turkish Airlines, осуществляющая регулярные рейсы из Уфы в Стамбул и Анталью.

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