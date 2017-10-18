Под Ростовом заработала фабрика кормов для домашних животных

Источник: "Российская газета"

Выступая на торжественной церемонии, они отметили, что путь от идеи до реализации столь масштабного проекта занял всего два года. Меморандум о строительстве завода был подписан в июне на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Этот проект стал одним из самых крупных вложений компании Mars в развитие российских производственных активов за последнее десятилетие: объем инвестиций в завод превысил четыре миллиарда рублей. Причем построено предприятие с учетом передовых технологий в области обеспечения безопасности и охраны труда. Снижен уровень шумовой нагрузки, улучшена освещенность рабочих мест за счет солнечной инсталляции, а также минимизированы энергетические риски.

Первым видом продукции на ростовской площадке станут влажные корма для животных, на втором этапе развития предприятие планирует производить сухие корма. Мощность первой очереди фабрики составляет около 29 тысяч тонн продукции в год.

Для муниципалитета, на территории которого расположен завод, его появление — большой плюс: на предприятии уже создано более 140 рабочих мест. Кроме того, сырье для производства — мясные субпродукты, шрот, зерно и крупы компания намерена закупать у местных производителей.

— Это предприятие одно из самых современных, созданное по высоким экологическим стандартам. Оно — пример для многих наших партнеров. Очень важно, что на Дону появился новый перерабатывающий завод, который будет закупать сырье у местных сельхозпроизводителей, — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Необходимо отметить, что на момент открытия фабрика в Ростовской области стала одним из самых эффективных производств в мире в потреблении энергоресурсов. В общей сложности на предприятии внедрено 20 инновационных технических решений. К примеру, благодаря комплексу очистных сооружений полного цикла 50 процентов воды фабрика использует повторно. Большая часть отходов также идет во вторичное использование и на переработку.