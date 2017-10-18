Путепровод на улице Киевской в Калининграде откроют раньше срока

«Сейчас работы идут с опережением, поэтому есть вероятность, что движение удастся открыть уже на следующей неделе», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru главный инженер подрядной организации Иван Ребчинский.
Глава города Александр Ярошук подтвердил информацию и пообещал пустить транспорт по обновлённому путепроводу в конце октября-начале ноября. Изначально его планировали открыть 15 ноября — в день рождения мэра.
Путепровод на улице Киевской начали ремонтировать в конце сентября. Специалисты ООО «Корнер» должны отремонтировать мостовую плиту, положить гидроизоляцию и заасфальтировать покрытие. Сохранять трамвайные рельсы на этом участке улицы Киевской не планируют. Стоимость контракта — 4,6 млн рублей.