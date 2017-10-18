В Красноярском крае продавцов табака оштрафовали на 1,3 миллиона рублей
Кроме этого, Роспотребнадзор через суд закрыл три
Кроме этого, Роспотребнадзор через суд закрыл три
Роспотребнадзор рассказал сколько предпринимателей нарушили правила продажи табачных изделий.
Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, с начала года к административной ответственности за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака привлекли 31 гражданина, 27 должностных лиц, 19 индивидуальных предпринимателей и 26 юридических лиц. Общая сумма административных штрафов составила 1,306 млн рублей.
Кроме этого, через суд управление Роспотребнадзора добилось прекращения работы трех сайтов, на которых продавались табачные изделия. В надзорном ведомстве напомнили, что Интернет они мониторят постоянно, чтобы не допускать дистанционной продажи табака.