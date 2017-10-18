В Красноярском крае продавцов табака оштрафовали на 1,3 миллиона рублей

Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, с начала года к административной ответственности за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака привлекли 31 гражданина, 27 должностных лиц, 19 индивидуальных предпринимателей и 26 юридических лиц. Общая сумма административных штрафов составила 1,306 млн рублей.