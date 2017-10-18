В Казани состоялся первый полет самолета специального назначения для Минобороны РФ
В Казани состоялся первый полет самолета специального
В Казани состоялся первый полет самолета специального
— Самолет еще не окрашен, и неясно, полностью ли он оснащен специальным оборудованием, — говорится в тексте сообщения.
Сообщается, что первый полет самолета состоялся еще 14 октября.
Напомним, что контракт на строительство двух самолетов Ту-214ПУ-СБУС с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» был заключен в ноябре 2015 года. Стоимость контракта составила 5,665 млрд рублей, срок исполнения до 31 декабря 2017 года.