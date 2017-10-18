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16:25 (мск), источник: "Российская газета"

В Краснодаре зарегистрирован первый промышленный парк

Им стал индустриальный парк группы компаний «Магнит» в поселке Дорожном, расположенном на территории города Краснодара. На его площадке и работающем рядом комплексе по выращиванию шампиньонов побывал Вениамин Кондратьев.

Источник: "Российская газета"

Завод по производству грибов размещается на более чем 50 гектарах и на сегодняшний день является крупнейшим в России: его мощность позволяет производить почти 6,5 тысячи тонн грибов в год.

Генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал главе региона о новом производстве, показал основные цеха грибного комплекса и лаборатории, где проверяется качество выращенной продукции. По его словам, завод осуществляет полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции и поставки в торговую сеть.

— Конкуренция растет, на рынке сейчас непростые времена, и наши производства позволяют не просто создавать конкурентоспособный продукт, не зависеть от курса доллара, но и выполняют социальную функцию, создавая новые рабочие места, обеспечивая стабильные зарплаты сотрудникам, — подчеркнул Сергей Галицкий.

Вениамин Кондратьев заметил, что для Кубани важны подобные предприятия.

— Мы получаем совсем другую себестоимость, когда производим продукты в крае, а не закупаем их за рубежом. В этом случае можем гарантировать качество и сами влиять на ее стоимость, устанавливать социально ориентированные цены, чтобы край чувствовал себя благополучно и уверенно, — отметил губернатор.

Глава региона оценил возможности завода и выразил уверенность в том, что совсем скоро наступит следующий этап — старт предприятий уже на территории промышленного парка «Краснодар».

— Промпарк — большая производственная площадка, и для нас важно, чтобы здесь создавались современные, экологически чистые предприятия. Запуск индустриального парка позволит значительно увеличить выпуск местной продукции, в том числе из кубанского сырья, — отметил глава края.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что индустриальный парк «Краснодар» сможет стать одним из ведущих не только в регионе, но и в стране.

Решение о создании индустриального парка было принято в рамках Международного инвестиционного форума Сочи-2015. Общая площадь парка составляет свыше 236 гектаров. В 2016 году группа компаний «Магнит» приступила к строительству объекта. Работы планируются в три этапа: первая очередь завершится в 2018 году, вторая — в 2019-м, третья — в 2019—2020-м.

В настоящее время на территории индустриального парка ведется строительство инженерной и транспортной инфраструктур. Резидентами парка стали предприятия по производству пищевых продуктов, средств гигиены и бытовой химии, входящие в группу компаний «Магнит»: «Кондитер Кубани», «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и «Волшебная свежесть».

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