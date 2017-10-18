В 2017 году на дороги Челябинской области уйдет более 12 млрд рублей

В 2017 году на строительство, ремонт и содержание дорог в Челябинской области направят более 12 млрд рублей — об этом в среду, 18 октября, в ходе заседания комитета Заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил руководитель регионального Миндортранса Дмитрий Микулик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам чиновника, из общего объема дорожного фонда федеральные трансферты в 2017 году составили 1,3 млрд рублей. Эта сумма ушла на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«В 2018 году объем бюджетных ассигнований дорожного фонда региона составит более 11,6 млрд рублей, из них 5 млрд мы направим на содержание дорог общего пользования, 1,5 млрд — на их строительство, еще 991 млн на капермонт», — говорит Микулик.

Новая дорога, которая свяжет Миасс и Златоуст, откроется 25 октября.

В планах министерства, в частности, отремонтировать дорогу Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева; построить участок Писклово — Кораблево протяженностью три километра и стоимостью 108 млн рублей; установить наружное освещение на дорогах в Аргаяшском, Еткульском, Сосновском, Саткинском районах, а также в Копейске и Южноуральске. Общий объем финансирования на освещение проезжей части составит более 27 млн рублей.

Он также напомнил, что министерство ведет усиленную работу по проектированию постов весового и габаритного контроля: «Мы изучаем опыт Вологды, Калининграда. Есть надежда, что наша система будет прозрачна и сможет считать ущерб, который наносит такой транспорт».