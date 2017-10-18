Власти рассказали, у кого в Омске самые высокие и самые низкие зарплаты

Самые высокие зарплаты в Омской области — в нефтехимической отрасли. Почти такие же большие заработки можно получить на производстве электронных и оптических изделий, в электроэнергетике и в сфере воздушного транспорта. Такие данные обнародовала региональная служба занятости на официальном портале «Омская губерния». Сколько в среднем платят в этих отраслях, ведомство говорить не стало.

Самый низкий уровень зарплаты — на вакансиях, не требующих специального образования. Около 10 тысяч рублей работодатели готовы платить дворникам, грузчикам, кассирам, курьерам и сельскохозяйственным рабочим. Примерно столько же зарабатывают в бюджетном секторе выпускники без опыта работы.

Не стала служба занятости скрывать и заработки на других низкооплачиваемых позициях. Около 14,5 тысяч рублей платят на производстве тканей и автотранспортных изделий, а также в сфере предоставления специальных услуг.

Служба занятости констатирует: средняя зарплата по всем вакансиям, имеющимся в базе, составляет чуть больше 25 тысяч рублей. При этом наблюдается существенное расслоение: в одних отраслях платят ощутимо ниже среднего, в других — ощутимо выше.