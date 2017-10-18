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11:36 (мск), источник: СуперОмск

Строительство нового терминала аэропорта в Омске откладывается

В 2018 году не удастся начать строительство нового терминала действующего омского аэропорта.

На заседании комитета Законодательного собрания по собственности было объявлено, что строительство международного терминала омского аэропорта откладывается. Федерация отказалась передавать аэропорту земельный участок под временным зданием терминала.

Федеральный центр готов передать Омской области только здание без земельного участка. Как ранее сообщал «СуперОмск», временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков заявил, что предварительные договоренности с инвесторами, готовыми построить новый омский аэропорт «Федоровка», будут соблюдены.

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