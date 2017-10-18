В Россию запретили ввоз 20 тонн слив из Молдовы
В Россию запретили ввоз 20 тонн слив из Молдовы, передает NOI.md.
В Россию запретили ввоз 20 тонн слив из Молдовы, передает NOI.md.
Как сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в частности, 17 октября в Международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудниками ведомства в партии свежих слив общим весом 19,35 тонны, ввозимых из Республики Молдова в адрес ООО «Николь» г. Краснодар, был обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck).
Видовая принадлежность вредителя была подтверждена Курским филиалом Орловского референтного центра Россельхознадзора.
В соответствии с действующим в РФ законодательством, в целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз зараженного груза был запрещен.