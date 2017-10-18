В Россию запретили ввоз 20 тонн слив из Молдовы

Как сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в частности, 17 октября в Международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудниками ведомства в партии свежих слив общим весом 19,35 тонны, ввозимых из Республики Молдова в адрес ООО «Николь» г. Краснодар, был обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck).