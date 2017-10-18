Обновленный участок трассы «Сибирь» открыт в Тулунском районе
Обновленный участок трассы в Тулунском районе пропускает в два раза больше машин.
Обновленный участок трассы в Тулунском районе пропускает в два раза больше машин.
В эксплуатацию после реконструкции 18 октября 2017 года введен участок федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области (с 1504 по 1508 км) со строительством путепровода. Как сообщает
Дорожное полотно на 4-километровом участке расширено до 7,5 метров, доведено до II технической категории, а также увеличен минимальный радиус поворота в плане с 480 м до 1200 м и выполнено устройство
В ходе строительства уложено 36 тыс. т. асфальтобетона, выполнен комплекс земляных работ. На участке было задействовано порядка 50 единиц техники, развернуты 5
Для повышения безопасности дорожного движения на автобусных остановках устроены
«Новая дорога отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения и выполнена по современным технологиям, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет — Благодаря слаженной работе заказчика, подрядчика и проектировщика мы построили дорогу высочайшего качества. Ввод в эксплуатацию данного участка позволит улучшить условия движения, снизить аварийность и создать комфорт водителям и пассажирам в пути следования. Таким образом, проблемный участок автомобильной дороги превратился в хорошую и комфортабельную трассу2.
Общая стоимость проекта составила более 1,2 млрд рублей, финансирование велось из федерального бюджета.
Справка. Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь», находящаяся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье», проходит по территории Иркутской области от км 1166 (граница с Красноярским краем) до км 1867 (г. Иркутск), а также на участке обхода г. Иркутска км 0- км 24, соединяя магистральное направление автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал». Автомобильная дорога проходит по территории 13 населенных пунктов, в том числе Нижнеудинска, Тулуна, Куйтуна,