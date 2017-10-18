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11:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Обновленный участок трассы «Сибирь» открыт в Тулунском районе

Обновленный участок трассы в Тулунском районе пропускает в два раза больше машин.

Источник: РИА "Новости"

В эксплуатацию после реконструкции 18 октября 2017 года введен участок федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области (с 1504 по 1508 км) со строительством путепровода. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», проведенная реконструкция позволит значительно увеличить пропускную способность участка трассы — с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки, а также ликвидировать очаг аварийности на подходах к путепроводу.

Дорожное полотно на 4-километровом участке расширено до 7,5 метров, доведено до II технической категории, а также увеличен минимальный радиус поворота в плане с 480 м до 1200 м и выполнено устройство переходно-скоростных полос на примыканиях. Построена современная система отвода воды с проезжей части, для этого дорожники установили водопропускные трубы отечественного производства, которые изготовлены специально для суровых климатических условий. Верхний слой покрытия на участке сделано из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается улучшенными сцепными качествами и позволяет продлить межремонтные сроки службы дороги.

В ходе строительства уложено 36 тыс. т. асфальтобетона, выполнен комплекс земляных работ. На участке было задействовано порядка 50 единиц техники, развернуты 5 дробильно-сортировочных комплекса.

Ключевая составляющая проекта — реконструкция путепровода, который был построен в 1976 году и находился в аварийном состоянии. Длина нового путепровода составит 48 м, а габарит проезжей части увеличен с 9,64 м до 11,5 м. Увеличилась грузоподъемность и безопасность проезда по путепроводу за счет установки современных деформационных швов с переходными зонами, и усилением главных балок конструкции.

Для повышения безопасности дорожного движения на автобусных остановках устроены переходно-скоростные полосы, заездные карманы, построены пешеходные дорожки и установлены железобетонные автопавильоны. Кроме того, на автобусных остановках и путепроводе произвели устройство искусственного электроосвещения. На всем протяжении участка федеральные дорожники установили новые дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и нанесли разметку термопластиком.

«Новая дорога отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения и выполнена по современным технологиям, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет — Благодаря слаженной работе заказчика, подрядчика и проектировщика мы построили дорогу высочайшего качества. Ввод в эксплуатацию данного участка позволит улучшить условия движения, снизить аварийность и создать комфорт водителям и пассажирам в пути следования. Таким образом, проблемный участок автомобильной дороги превратился в хорошую и комфортабельную трассу2.

Общая стоимость проекта составила более 1,2 млрд рублей, финансирование велось из федерального бюджета. Строительно-монтажные работы начались в ноябре 2014 года и велись без закрытия движения транспорта круглогодично, включая зимний период времени. Благодаря этому дорога сегодня полностью готова к открытию полноценного рабочего движения транспорта.

Справка. Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь», находящаяся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье», проходит по территории Иркутской области от км 1166 (граница с Красноярским краем) до км 1867 (г. Иркутск), а также на участке обхода г. Иркутска км 0- км 24, соединяя магистральное направление автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал». Автомобильная дорога проходит по территории 13 населенных пунктов, в том числе Нижнеудинска, Тулуна, Куйтуна, Усолье-Сибирского. В 2017 году более 160 км этой автодороги приведут в нормативное состояние.

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