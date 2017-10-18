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17:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на 1,5 недели изменится расписание двух пригородных поездов

Расписание двух пригородных поездов изменится в Волгограде с 25 октября по 5 ноября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, изменения будут связаны с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне «Карповская — Прудбой».

Так, поезд № 6621 «Волгоград-1 — Суровикино» будет отправляться и прибывать на конечную станцию на 14 минут позже. Отправление со станции «Волгоград-1» будет происходить в 20:21, а прибытие на конечную станцию «Суровикино» — в 23:51.

Поезд № 6319 «Волгоград-1 — Шпалопропитка» будет отправляться и прибывать на конечную станцию на три минуты позже. Отправление со станции «Волгоград-1» в 20:31, прибытие на конечную станцию в 21:27.

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