В Волгограде на 1,5 недели изменится расписание двух пригородных поездов
Расписание двух пригородных поездов изменится в Волгограде с 25 октября по 5 ноября.
Расписание двух пригородных поездов изменится в Волгограде с 25 октября по 5 ноября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, изменения будут связаны с проведением
Так, поезд № 6621 «Волгоград-1 — Суровикино» будет отправляться и прибывать на конечную станцию на 14 минут позже. Отправление со станции «Волгоград-1» будет происходить в 20:21, а прибытие на конечную станцию «Суровикино» — в 23:51.
Поезд № 6319 «Волгоград-1 — Шпалопропитка» будет отправляться и прибывать на конечную станцию на три минуты позже. Отправление со станции «Волгоград-1» в 20:31, прибытие на конечную станцию в 21:27.