В Волгограде на 1,5 недели изменится расписание двух пригородных поездов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, изменения будут связаны с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне «Карповская — Прудбой».

Так, поезд № 6621 «Волгоград-1 — Суровикино» будет отправляться и прибывать на конечную станцию на 14 минут позже. Отправление со станции «Волгоград-1» будет происходить в 20:21, а прибытие на конечную станцию «Суровикино» — в 23:51.