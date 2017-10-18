В Воронежское водохранилище выпустили более 1,4 млн толстолобиков

Департамент природных ресурсов Воронежской области подготовил план очистки Воронежского водохранилища на основе предложенных проектов MLA+ (Великобритания-Нидерланды) и Ecosistema Urbano (Испания). Реновация проходит в три этапа. На первом этапе рабочие углубили дно, ликвидировали мель и укрепили берег от моста ВОГРЭС до Адмиралтейской площади. Всего было очищено 12,6 га акватории водохранилища. На втором этапе реновации подрядчики занялись очищением дна водохранилища в районе Петровской набережной. На следующем этапе планируется расчистить еще 30 га акватории. По плану экологов, к 2020 году вода в водохранилище должна стать значительно чище. С помощью извлеченного из воды песка на прибрежных болотистых участках сформируют 64 га суши.