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12:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежское водохранилище выпустили более 1,4 млн толстолобиков

Обитание растительноядных рыб в водоеме способствует его очищению.

Источник: РИА "Воронеж"

Экологи выпустили в Воронежское водохранилище более 1,4 млн молодых рыбок-толстолобиков, сообщила пресс-служба областного департамента природных ресурсов и экологии во вторник, 17 октября. Цель акции — улучшение экологического состояния акватории.

Мальков выращивали в специальных прудах региона, а в Воронежское водохранилище переселили для восстановления рыбных запасов. Толстолобики являются потребителем избыточной биомассы фитопланктона, поэтому их обитание в водоеме способствует улучшению экологии.

Фото — пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Департамент природных ресурсов Воронежской области подготовил план очистки Воронежского водохранилища на основе предложенных проектов MLA+ (Великобритания-Нидерланды) и Ecosistema Urbano (Испания). Реновация проходит в три этапа. На первом этапе рабочие углубили дно, ликвидировали мель и укрепили берег от моста ВОГРЭС до Адмиралтейской площади. Всего было очищено 12,6 га акватории водохранилища. На втором этапе реновации подрядчики занялись очищением дна водохранилища в районе Петровской набережной. На следующем этапе планируется расчистить еще 30 га акватории. По плану экологов, к 2020 году вода в водохранилище должна стать значительно чище. С помощью извлеченного из воды песка на прибрежных болотистых участках сформируют 64 га суши.

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