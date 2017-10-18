Топить начали в 14 регионах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В 14 муниципалитетах Крыма начался отопительный сезон, сообщила на сессии Госсовета РК министр
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В 14 муниципалитетах Крыма начался отопительный сезон, сообщила на сессии Госсовета РК министр
По ее словам, в настоящее время в регионе запущены 247 котелен (почти 30% от общего числа). Тепло подается в 163 жилых дома, 129 школ, 110 детсадов и 20 объектов здравоохранения.
Горбатюк заверила, что топливом Крым обеспечен до конца года. При этом, добавила она, хуже всего ситуация с закупкой топлива отмечена в Симферополе, Джанкойском, Кировском и Белогорском районах.