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12:33 (мск), источник: РИА Крым

Топить начали в 14 регионах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В 14 муниципалитетах Крыма начался отопительный сезон, сообщила на сессии Госсовета РК министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в настоящее время в регионе запущены 247 котелен (почти 30% от общего числа). Тепло подается в 163 жилых дома, 129 школ, 110 детсадов и 20 объектов здравоохранения.

Горбатюк заверила, что топливом Крым обеспечен до конца года. При этом, добавила она, хуже всего ситуация с закупкой топлива отмечена в Симферополе, Джанкойском, Кировском и Белогорском районах.

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