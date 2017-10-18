Семьи пострадавших от природных пожаров ждут новоселья
Больше половины семей пострадавших в результате природных пожаров, бушевавших в Волгоградской области в августе, приобрели жилье.
Больше половины семей пострадавших в результате природных пожаров, бушевавших в Волгоградской области в августе, приобрели жилье.
Как сообщили в региональном комитете строительства, в настоящее время ожидают новоселья 19 семей, из них 14 уже заключили контракты на приобретение квартиры или дома, еще пять договоров
Напомним, по распоряжению правительства РФ Волгоградской области выделено 26 государственных жилищных сертификатов (ГЖС), исходя из установленной для региона Минстроем России стоимости одного квадратного метра общей площади жилья — 31,1 тысячи рублей и социальной нормы. Так, 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких граждан, 42 метра — на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилого помещения.
Пострадавшие приобретают жилье как в родных селах, так и в других населенных пунктах области — Волжском, Средней Ахтубе. Оставшиеся семьи еще определяются с выбором и собирают необходимые документы.
— В соответствии с задачей, поставленной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, поиск и приобретение жилья граждане осуществляют при максимальном содействии профильных ведомств администрации региона. Так, организована предварительная юридическая экспертиза всех предоставляемых договоров