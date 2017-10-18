Семьи пострадавших от природных пожаров ждут новоселья

Источник: РИАЦ

Как сообщили в региональном комитете строительства, в настоящее время ожидают новоселья 19 семей, из них 14 уже заключили контракты на приобретение квартиры или дома, еще пять договоров купли-продажи находятся в стадии оформления.

Напомним, по распоряжению правительства РФ Волгоградской области выделено 26 государственных жилищных сертификатов (ГЖС), исходя из установленной для региона Минстроем России стоимости одного квадратного метра общей площади жилья — 31,1 тысячи рублей и социальной нормы. Так, 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких граждан, 42 метра — на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилого помещения.

Пострадавшие приобретают жилье как в родных селах, так и в других населенных пунктах области — Волжском, Средней Ахтубе. Оставшиеся семьи еще определяются с выбором и собирают необходимые документы.