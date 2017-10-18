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12:06 (мск), источник: Новый Калининград

Власти города не намерены сохранять брусчатку на Деревянном мосту

На Деревянном мосту не будет сохранено покрытие из брусчатки после завершения его ремонта. Об этом в среду в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград» сообщил глава города Александр Ярошук.

Источник: Новый Калининград

«Из Деревянного моста никто новодел не делает. Что там было в “охранной грамоте”? Столбы освещения и основная ограда. Это все оставляют. Часть восстанавливают, дубы, веточки. Это калининградцы уже часть растащили. Ненормальные какие-то. Пока шел ремонт. В общем, уникальная ситуация. Брусчатку, естественно, снимают. Ее не вернут. Мы “лечили” мост за малые деньги. У нас проект есть его ремонта на полмиллиарда. Это был бы новый мост, с расширением дороги. У нас таких денег нет. У нас было на этот мост 60 млн рублей. Мы все сделали, “полечили”. Сейчас нам хоть Ростехнадзор разрешит по нему передвигаться, потому что у нас было предписание его закрыть. Но там трамвай ездит, и булыжник дает дополнительную нагрузку на мостовые опоры. Поэтому нет», — пояснил Александр Ярошук.

Напомним, что глава города в середине октября еще раз подтвердил, что ремонт Деревянного и Высокого мостов должен завершиться к 15 ноября.

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