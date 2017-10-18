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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Профицит бюджета Воронежской области 2018 года может составить 147 млн руб

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Проект бюджета Воронежской области на 2018 год предусматривает превышение доходной части — 84,507 миллиарда рублей над расходной — 84,36 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.

Источник: РИА Новости

Проект закона об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был рассмотрен 17 октября на заседании правительства области.

«Общий объем доходов областного бюджета запланирован в сумме 84 миллиарда 507,1 миллиона рублей. Наиболее весомыми доходными источниками, как и в предыдущие годы, остаются налог на прибыль организаций (18 миллиардов 774,3 миллиона рублей) и налог на доходы физических лиц (23 миллиарда 297,9 миллиона рублей). Расходы областного бюджета в 2018 году запланированы в размере 84 миллиардов 360,1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, основную долю расходов бюджета —77% —составляют отрасли социальной сферы. Общий бюджет здравоохранения региона в следующем году составит около 35,814 миллиарда рублей и увеличится к 2017 году на 5,622 миллиарда рублей. Расходы в сфере образования планируются в сумме около 29,429 миллиарда рублей, с ростом к текущему году на 1,873 миллиарда рублей.

«Средства на социальную защиту населения запланированы с учетом всех источников в сумме 14 миллиардов 134,9 миллиона рублей. Ассигнования на культуру в 2018 году составят 1 миллиард 397,7 миллиона рублей», — сообщают областные власти.

По их данным, региональный дорожный фонд в 2018 году составит 7,839 миллиарда рублей. На поддержку сельского хозяйства запланировано 1,7 миллиарда рублей. На строительство объектов областной и муниципальной собственности предполагается выделить более 1,7 миллиарда рублей.

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