До 2020 года в Ташкенте появятся 350 газовых автобусов MAN

Источник: Kommersant.uz

Реализация проекта предусмотрена программой обновления парка подвижного состава предприятий АО «Тошшахартрансхизмат» городскими автобусами большой и средней вместимости отечественного производства.

Испытание первого прототипа городского низкопольного автобуса MAN началось в сентябре 2015 года в Ташкенте. На сегодняшний день его пробег превысил 130 тыс. км и за более чем полтора года эксплуатации основные узлы и агрегаты автобуса работают без сбоев и поломок. Салон автобуса отвечает современным требованиям и стандартам с точки зрения удобств для пассажиров и безопасности, опытный образец полностью соответствует заявленным характеристикам.

Серийное производство таких автобусов началось в январе 2017 года в СП ООО JV MAN Auto Uzbekistan.

В процессе разработки совместно с MAN Truck and Bus AG (Германия) в 2014 году проекта концепции по производству городских низкопольных автобусов MAN A22 CNG, кузов автобуса был спроектирован из алюминия, с алюминиевым каркасом, с учетом установки на крыше автобуса газовых баллонов типа СПГ-3, которые до 70% легче по отношению к газовым баллонам типа СПГ-1. Это приводит к снижению массы автобуса, увеличивает вместимость пассажиров и уменьшает расход топлива.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Кабмина «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности автотранспортных средств, работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива» в республике не допускается установка на автотранспортное средство газовых баллонов типа СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4.