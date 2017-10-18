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12:43 (мск), источник: Volga News

Состоялся запуск инфраструктуры второго этапа ОЭЗ «Тольятти»

Во вторник, 18 октября, состоялся запуск инфраструктуры второго этапа особой экономической зоны «Тольятти», сообщает правительство Самарской области.

Теперь 427 га территории ОЭЗ (около 70% от общей площади) обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами для подключения практически любого производства из различных отраслей промышленности.

«Нельзя не отметить высокие темпы, которыми развивается ОЭЗ “Тольятти”. Более 400 га площади были застроены инфраструктурой за пять лет. Прекрасный результат, учитывая, что параллельно с этим на площадке строились и запускались новые заводы, — сказал врио вице-губернатора — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. — ОЭЗ “Тольятти” — это стратегически важный проект для региона. И Правительство Самарской области видит одной из важных своих задач — создание условий для более эффективной работы площадки, в стимулировании прихода новых инвесторов и поддержке всех проектов, которые развиваются в ОЭЗ».

Строительство инфраструктуры на территории второго этапа площадью 246 га началось в феврале 2015 года. Генеральным подрядчиком стало ООО «СК Евроальянс», которое выиграло открытый конкурс на выполнение работ. В течение почти двух лет компанией были построены практически все объекты инфраструктуры второй очереди, а это системы электро- и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проложены сети связи; выполнено благоустройство территории.

Всего генподрядчиком на этой территории проложено порядка 250 км различных коммуникаций и более 7 км дорог, что составляет примерное расстояние от Тольятти до Самары и обратно.

Кроме того, сети электроснабжения и сети связи по опыту первой очереди проходят по кабельным эстакадам. Для того чтобы смонтировать эти надземные сооружения строителям потребовалось более 3 тысяч тонн метала, это примерный вес 50−60 современных танков.

«Застройка второй очереди для нас оказалась более простой задачей, нежели освоение первой. Сегодня мы уже имеем достаточный опыт в строительстве, который позволил нам выстроить весь процесс более качественно и эффективно. Немаловажную роль сыграло наличие только одного подрядчика. С запуском второго этапа для ОЭЗ открываются новые перспективы и задачи. В частности, заполнение территории резидентами. К этому процессу мы уже приступили, новые инвесторы размещаются на втором этапе. Но теперь, с учетом общей освоенной площади, могу сказать, что мы готовы к реализации любых проектов, в том числе крупных с большим потреблением энергоресурсов, — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко.

Напомним, что общая площадь ОЭЗ «Тольятти» составляет 660 га. Из-за достаточно большой площади и очень сжатых сроков реализации проекта было принято решение застраивать территорию в три этапа. Благодаря этому уже через два года после начала активных строительных работ была обеспечена возможность запуска первого производства резидента. Всего в ОЭЗ «Тольятти» работает семь заводов.

Общий объем инвестиций достигает 17,2 млрд рублей. Из них около 8 млрд руб. — это средства, потраченные на строительство инфраструктуры.

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