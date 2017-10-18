Борьбу с незаконными китайскими гостиницами начали власти и жители Листвянки
Активную борьбу с незаконными китайскими гостиницами начали в посёлке Листвянка Иркутского района.
Активную борьбу с незаконными китайскими гостиницами начали в посёлке Листвянка Иркутского района.
Как 18 октября 2017 года «Байкал Инфо» рассказал глава посёлка Александр Шамсутдинов, в последние пару лет в Листвянке появилось около десяти таких гостиниц. При этом с 2015 года, в поселке, который относится к центральной экологической зоне, не выделяют земель, возводить можно только частные дома на землях, предназначенных для индивидуального строительства. «В посёлке нет даже муниципальной земли — есть либо частная, либо региональная», — отметил Александр Шамсутдинов.
Предприимчивые китайцы скупают земельные участки с ветхими домами у жителей, которые по
Такие гостиницы, по словам Александра Шамсутдинова, даже не требуют рекламы или элементарной вывески, потому что весь этот незаконный бизнес строится на прочных связях с китайскими турагентствами, которые возят группы туристов.
Жителям Листвянки возросший туристический поток доставляет массу неприятностей. «Раньше мы были клубом выходного дня — знали, что в выходные будет много народу, а потом всю неделю будет спокойно. Теперь у нас постоянно толпы туристов, — рассказывает глава Листвянки. — Китайские туристы через заборы заглядывают во дворы жителей, фотографируют их, бывало, что у бабушек, у которых малина росла рядом с забором, обдирали всю ягоду». Администрации приходиться справляться с вывозом за свой счёт большого количества мусора, оставляемого туристами, следить за частными очистными, чтобы они не наносили вред почве и Байкалу. Александр Шамсутдинов признается, что есть и ответственные владельцы китайских гостиниц, которые следят за вывозом мусора и очистными, но большинство — нет. Естественно, незаконный бизнес не отчисляет налоги в местный бюджет.
Местные жители не могут самостоятельно решить эту проблему, поэтому в сентябре они написали письмо губернатору Иркутской области Сергею Левченко, депутату Госдумы Николаю Николаеву, руководителю
Жители также бьют во все колокола, например, местный житель Евгений Кравкль в Фейсбуке активно делится подробностями сложных ситуаций, с которыми сталкивается население Листвянки каждый день. «Я выступаю не “против китайцев”, как и большинство людей, а исключительно “за”. За чистоту Байкала. За хоть