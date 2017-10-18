В Мэрии Омска назвали дороги, которые отремонтируют в 2018 году
На сегодняшний день в перечень попали 33 дороги, однако ко времени начала ремонта он может пополниться новыми объектами.
На сегодняшний день в перечень попали 33 дороги, однако ко времени начала ремонта он может пополниться новыми объектами.
Так, в список запланированных к ремонту в 2018 году попали:
— Проспект Карла Маркса — от Лермонтова до Лобкова;.
— Улица Фрунзе — от Орджоникидзе до Булатова;.
— Улица 1-я Трамвайная — от Воровского до Леонова;.
— Улица Леонова — от 1-й Трамвайной до13-й Комсомольской;.
— Улица 13-я Комсомольская — от Леонова до Черлакского тракта;.
— Проспект Комарова — от Лукашевича до бульвара Архитекторов;.
— Улица 3-я Молодежная — от 4-й Транспортной до Окружной дороги;.
— Улица 4-я Транспортная — от 3-й Молодежной до Богдана Хмельницкого;.
— Улица Октябрьская — от Орджоникидзе до Госпитальной;.
— Окружная дорога — от Космического проспекта до Барабинской;.
— Улица Лизы Чайкиной — от Богдана Хмельницкого до путепровода по Лизы Чайкиной;.
— Улица Красный Путь — от Интернациональной до проспекта Мира;.
— Улица Багратиона — от 4-й Челюскинцев до 21-й Амурской;.
— Улица 36-я Северная — от Герцена до Орджоникидзе;.
— Улица Химиков — от проспекта Мира до Комбинатской;.
— Улица 60 лет Победы — от остановки «Аэропорт местных линий» до Суворова;.
— Улица Семиреченская — от Мельничной до остановки «Новостройка»;.
— Улица Красный Пахарь — от 24-й Северной до 7-й Северной;.
— Улица 5-я Северная — от Красного Пахаря до Челюскинцев;.
— Улица Железнодорожная — от 4-й Челюскинцев до Барнаульской;.
— Улица Барнаульская — от Железнодорожной до 10-й Ремесленной;.
— Улица Декабристов — от 10 лет Октября до Масленникова;.
— Улица Декабристов — от Маяковского до Бульварной;.
— Улица 22-я Северная — от Средней до Герцена;.
— Дорога от Завертяева до Пушкинского тракта;.
— Улица Фугенфирова — от Рокоссовского до Дианова;.
— Улица Доковская — от проспекта Мира до Комбинатcкой;.
— Проспект Менделеева — от Заозерной до Химиков;.
— Улица Комбинатcкая — от проспекта Губкина до Заозерной;.
— Улица 11-я Ремесленная — от Арктической до Барнаульской;.
— Улица 10-я Ремесленная — от Арктической до улицы Барнаульской;.
— Объездная дорога ТРК «Континент» — от Енисейской до Конева;.
— Улица Димитрова — от Суворова до Граничной.
Отметим, сегодня на комитете горсовета первый замглавы департамента городского хозяйства Омска Евгений Фомин расскажет о плане проведения ремонта дорог на 2018 год.