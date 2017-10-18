В Мэрии Омска назвали дороги, которые отремонтируют в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

Так, в список запланированных к ремонту в 2018 году попали:

— Проспект Карла Маркса — от Лермонтова до Лобкова;.

— Улица Фрунзе — от Орджоникидзе до Булатова;.

— Улица 1-я Трамвайная — от Воровского до Леонова;.

— Улица Леонова — от 1-й Трамвайной до13-й Комсомольской;.

— Улица 13-я Комсомольская — от Леонова до Черлакского тракта;.

— Проспект Комарова — от Лукашевича до бульвара Архитекторов;.

— Улица 3-я Молодежная — от 4-й Транспортной до Окружной дороги;.

— Улица 4-я Транспортная — от 3-й Молодежной до Богдана Хмельницкого;.

— Улица Октябрьская — от Орджоникидзе до Госпитальной;.

— Окружная дорога — от Космического проспекта до Барабинской;.

— Улица Лизы Чайкиной — от Богдана Хмельницкого до путепровода по Лизы Чайкиной;.

— Улица Красный Путь — от Интернациональной до проспекта Мира;.

— Улица Багратиона — от 4-й Челюскинцев до 21-й Амурской;.

— Улица 36-я Северная — от Герцена до Орджоникидзе;.

— Улица Химиков — от проспекта Мира до Комбинатской;.

— Улица 60 лет Победы — от остановки «Аэропорт местных линий» до Суворова;.

— Улица Семиреченская — от Мельничной до остановки «Новостройка»;.

— Улица Красный Пахарь — от 24-й Северной до 7-й Северной;.

— Улица 5-я Северная — от Красного Пахаря до Челюскинцев;.

— Улица Железнодорожная — от 4-й Челюскинцев до Барнаульской;.

— Улица Барнаульская — от Железнодорожной до 10-й Ремесленной;.

— Улица Декабристов — от 10 лет Октября до Масленникова;.

— Улица Декабристов — от Маяковского до Бульварной;.

— Улица 22-я Северная — от Средней до Герцена;.

— Дорога от Завертяева до Пушкинского тракта;.

— Улица Фугенфирова — от Рокоссовского до Дианова;.

— Улица Доковская — от проспекта Мира до Комбинатcкой;.

— Проспект Менделеева — от Заозерной до Химиков;.

— Улица Комбинатcкая — от проспекта Губкина до Заозерной;.

— Улица 11-я Ремесленная — от Арктической до Барнаульской;.

— Улица 10-я Ремесленная — от Арктической до улицы Барнаульской;.

— Объездная дорога ТРК «Континент» — от Енисейской до Конева;.

— Улица Димитрова — от Суворова до Граничной.