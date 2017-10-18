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13:18 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов рассказал, зачем Краснодару кредит в 1 млрд рублей

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, для чего администрация города берет кредит в 1 млрд рублей.

Источник: Юга.ру

По словам мэра, с начала 2017 года идет работа по рефинансированию кредитов, взятых ранее. За счет перекредитования власти хотят снизить нагрузку на муниципальный бюджет по обслуживанию кредитов, то есть для того, чтобы платить меньше процентов по кредитам. По итогам года нагрузка уменьшена на 420 млн рублей.

«Для того, чтобы достичь этой экономии, с начала 2017 года администрация Краснодара провела семь аукционов по привлечению кредитных ресурсов суммарно на 4 млрд рублей при средневзвешенной ставке в 9,5% годовых. Взятые ранее кредиты привлекались по ставке от 12,1% до 14,25%. Разница дает существенную экономию бюджета по платежам за пользование кредитными ресурсами», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вице-мэр Краснодара Дмитрий Логвиненко, курирующий работу по вопросам экономики и финансов, пояснил, что взятые кредиты не увеличивают долговую нагрузку на бюджет, так как существенно дешевле в обслуживании. Кроме того, этими дешевыми кредитами гасятся кредиты дорогие.

Администрация 16 октября объявила электронный аукцион на 1 млрд рублей — это также кредит на рефинансирование муниципального долга. Этими деньгами мэрия расплатится за бюджетный кредит, предоставленный администрацией Краснодарского края в начале 2017 года. Одним из главных условий предоставления было требование его погашения до конца 2017 года.

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