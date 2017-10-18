«Газпром» и «Узбекнефтегаз» добавят мощности подземного хранения газа

ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по развитию мощностей подземного хранения газа (ПХГ) на территории России и за рубежом. Отмечено, что наличие у Группы «Газпром» собственных мощностей ПХГ в России, странах ближнего и дальнего зарубежья способствует обеспечению надежных поставок газа потребителям, в первую очередь при пиковом зимнем спросе, передает пресс-служба «Газпрома».

С учетом роста экспорта российского газа в европейские страны, а также начала трубопроводных поставок газа в Китай в 2019 году компания занимается развитием действующих и созданием новых мощностей по хранению газа за рубежом. Так, ведется работа по расширению ПХГ «Банатский Двор» в Сербии. Изучаются возможности создания подземных хранилищ на территории Китая.