Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ткачёв вызвал смех Путина рассказом о продаже свинины в Индонезию
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Белла Хадид отметила совершеннолетие в платье без белья – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
13:13 (мск), источник: Sputnik

«Газпром» и «Узбекнефтегаз» добавят мощности подземного хранения газа

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Подготовлен План мероприятий по сотрудничеству «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» в области развития мощностей подземного хранения газа на территории Узбекистана.

Источник: Sputnik

ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по развитию мощностей подземного хранения газа (ПХГ) на территории России и за рубежом. Отмечено, что наличие у Группы «Газпром» собственных мощностей ПХГ в России, странах ближнего и дальнего зарубежья способствует обеспечению надежных поставок газа потребителям, в первую очередь при пиковом зимнем спросе, передает пресс-служба «Газпрома».

С учетом роста экспорта российского газа в европейские страны, а также начала трубопроводных поставок газа в Китай в 2019 году компания занимается развитием действующих и созданием новых мощностей по хранению газа за рубежом. Так, ведется работа по расширению ПХГ «Банатский Двор» в Сербии. Изучаются возможности создания подземных хранилищ на территории Китая.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шторм в Ташкенте: поваленные деревья и разбитые машины
Повторенье — мать ученья: в Узбекистане появятся студенты-второгодники
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь