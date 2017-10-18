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13:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Муниципальная станция снеготаяния в Нижнем Новгороде будет расконсервирована и готова к приемке снега уже 1 ноября

Нижний Новгород. 18 октября. Муниципальная станция снеготаяния в Нижнем Новгороде будет расконсервирована и готова к приемке снега уже 1 января.

Как сообщили «НТА-Приволжье» в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района Нижнего Новгорода, 1 ноября 2017 года станция снеготаяния будет расконсервирована и готова к приемке снежных масс с улично-дорожной сети города, на уборку которой заключены муниципальные контракты.

В целях подготовки к эксплуатации в зимний период, на станции выполнены плановые работы по техническому обслуживанию. К началу снегопадов станция снеготаяния будет готова принимать и перерабатывать до двух тысяч кубических метров снежной массы за сутки, добавил собеседник агентства.

Отметим, что для увеличения производительности станции до 4,5−5 тысяч кубических метров в сутки необходима ее глубокая модернизация или строительство новой станции.

Как сообщалось ранее, единственная в Нижнем Новгороде муниципальная станция снеготаяния до сих пор не отремонтирована после аварии в марте 2017 года.

На ремонт станции снеготаяния на ул. Надежды Сусловой, которая после аварии в марте 2017 года, пришла не годность, требуется более 7 млн рублей.

Вместе с тем, Как сообщалось ранее, для нормальной уборки снега в Нижнем Новгороде необходимо построить 6 станций снеготаяния.

Как заявил в январе 2017 года директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков, ее одной не хватает для полноценной утилизации снега, вывозимого с городских улиц. Из-за этого администрации приходится вывозить снег на специальные полигоны, которые переполняются во время сильных снегопадов.

В свою очередь в сентябре текущего года замдиректора департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Роман Ухабин заявил, что все полигоны складирования снега могут закрыть в Нижнем Новгороде из-за несоответствия требованиям СанПина, Ни на одном полигоне нет водонепроницаемого покрытия и установки по утилизации отходов.

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